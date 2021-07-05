Компания, которая построила «Бурдж-Халифа», реализует в Минске масштабный проект. Каким он будет, рассказал в интервью ОНТ глава Emaar Properties Мохамед Али Алаббар

Источник материала: ОНТ

После завершения визита в Беларусь Мохамеда Али Алаббара мы связались с известным бизнесменом, чтобы узнать подробности, какие проекты его компания будет развивать в Беларуси, в чем общие выгоды. И узнать поближе, кто он – Мохамед Али Алаббар.





– Мистер Алаббар, компания Emaar Properties – один из крупнейших в мире инвесторов в строительстве, работает на рынках более 35 стран. Что вас привлекло в Беларуси?

– Меня привлекли принципы работы экономики Беларуси, ведь без хороших, правильных экономических принципов ты не будешь делать бизнес лишь только потому, что тебе нравится город. А Минск мне нравится, это замечательный город, здесь великолепные люди, прекрасная экономическая политика и замечательные взаимоотношения. Я чувствую, что мне рады в Беларуси. И я действительно очень воодушевлен, что захожу в эту страну, и готов сделать многое.

– Но именно в Беларуси вы решили начать новый бизнес и расширить географию своих инвестиций.

– Безусловно, нужен ряд условий. В первую очередь, талантливые, хорошие, квалифицированные люди, которые смогут организовать бизнес – проанализировать ситуацию и сбросить предложения в той или иной сфере, в какой вы хотите работать. Также важно знать, достаточно ли активна экономика, каким образом работает банковское законодательство, насколько в целом безопасна страна. Это так же важно, как экономическая политика правительства. Все эти условия стали ключевыми факторами в моем решении прийти в Республику Беларусь.

– Ограничительные меры, которые в отношении нашей страны принял Европейский союз, как-то повлияли на ваше решение?

– Вы знаете, такие вопросы заставляют меня улыбаться, так как я сам с Ближнего Востока, а в нашем регионе, хорошо это или плохо, принято жить своим умом. Мы смотрим на Беларусь собственными глазами – на основные принципы отношений, на экономику. Я смотрю, насколько заинтересовано правительство в моих инвестициях. Я смотрю, насколько доверяет и как расположен ко мне Президент Беларуси. Я смотрю, насколько безопасна страна, счастливы ли в ней люди. Вот это основные принципы моих отношений с Беларусью и белорусами. И все перечисленное я оцениваю в Беларуси исключительно позитивно.

– А теперь о проекте. Многофункциональный комплекс с инвестициями в 4 миллиарда долларов. Каким он будет, как принесет пользу жителям белорусской столицы?

– В процессе реализации или ближе к завершению крупномасштабных проектов, которыми я занимался, я пришел к пониманию, что жизнь – это не только потребление. Мне интересно участвовать в улучшении уровня человеческой жизни. Наши требования к жизни изменяются все время. Мы верим, что в следующем году должно быть гораздо лучше, чем в этом. Мы хотим жить в своих собственных домах и ожидаем, что получим больше комфорта и уюта. Ожидаем, что там будут все необходимые объекты инфраструктуры: магазины, объекты для занятий зимними и летними видами спорта, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные центры и детские площадки. Я думаю, что, в конечном счете, это и есть то, чего мы все хотим – называйте это демократией или как-то иначе. Эти требования постоянно меняются, мир меняется, люди, технологии меняются, и мы ожидаем лучшей жизни. Я верю, что самое главное в жизни каждого человека – это покупка собственного жилья. И чтобы человек мог жить счастливо и наслаждаться своим домом. Кроме того, я считаю, что наша обязанность как застройщиков, и это очень важно, уделять внимание постгарантийному обслуживанию зданий. Мы гордимся тем, что у нас есть объекты, которым уже более 10 лет, но мы до сих пор обслуживаем их: приезжаем, чиним и делаем все, что нужно, бесплатно для всех наших клиентов. Это круто и это правда.

– Вы построили «Бурдж-Халифа», самое высокое здание в мире, «Дубай-Молл», который привлекает 19 миллионов посетителей в год, Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Ваша компания привлекает лучших проектировщиков и архитекторов со всего мира. А кто будет проектировать объекты в Минске? Есть ли место для белорусских специалистов?

– Наша обязанность – принести максимальную пользу местному населению. Поэтому убежден, что подрядчики, которые будут работать на минском проекте, должны быть из Беларуси. И материалы, которые будут использоваться, должны быть белорусскими. Дизайнеры и архитекторы занимают достаточно серьезную часть в составе структуры нашей компании, но мы хотим работать и с белорусскими специалистами. Сейчас, когда подходит стадия совместной работы архитекторов и дизайнеров, мы совмещаем усилия международных и белорусских специалистов. К слову, архитекторы из Беларуси уже очень серьезно вовлечены в работу. Мы объединяем самых лучших архитекторов со всего мира. Совместная работа местных и международных специалистов нужна также для того, чтобы понять вкусы потребителей в каждой из стран, поэтому нужна такая комбинация. Но основную работу будут делать все же белорусские фирмы, а международная команда выполняет функцию концептуальную – они задают направление и общее видение проекта.

– Понятие «умный город», которым описывается проект в Минске, довольно расплывчато. Что это значит на практике?

– Концепция «умного города» все время меняется, ведь меняется и образ жизни людей. Необходимо получить огромный объем информации, чтобы быть уверенным, что люди смогут жить в «умном городе» эффективно. Если говорить о транспортной системе или системе электроснабжения, то необходимо собрать весь массив данных, чтобы быть уверенными, что окружающая среда будет защищена от негативного воздействия, а дома будут потреблять минимум энергии. Необходимо грамотно организовать беспроводной интернет, так как сейчас Wi-Fi порой важнее, чем еда – в Сети легко заказать любое блюдо на дом. Меняются и строительные материалы – их стараются делать более прочными и более легкими, хорошо сохраняющими тепло. Важны и самые продвинутые технологии, в том числе в организации дорожного движения, парковочных систем. Это будет важным фактором эффективности «умного города». Все это должно быть движущей силой для создания наилучших условий для жителей. И, конечно, здесь должны быть лучшие зеленые зоны, лучшие развлекательные площадки, объекты для занятий спортом. Например, если мы построим больницу, то должны продумать, насколько оперативно мы сможем оказать медицинскую помощь без посещения врача. Если говорить об образовании, то нужно продумать, как обеспечить учебу детей с помощью современных технологий. Должны продумать, как организовать доставку продуктов на дом в течение 10 минут. Вплоть до того, что продумать систему орошения газонов и времени, когда она будет использоваться. В то же время мы должны помочь жителям экономить, платить меньше за электроэнергию, воду, тепло. Вот это называется «умным городом».

– И вопрос о себе. Ваш отец был капитаном дубайского судна. У него было 12 детей. Как достичь успеха? И что бы вы посоветовали тем, кто только начинает?

– Человек должен быть позитивным. Нужно окружать себя позитивно мыслящими людьми. Это поможет вам поверить, что нет ничего невозможного. Это то, что поддержит вашу веру в себя. Интересные люди добавят ценность вашей личности. Конечно же, нужно усердно работать. Здесь нет короткого пути. Нужно повышать свое образование, совершенствовать навыки и умения. Нужно черпать информацию о мире, много читать. И будьте смелыми, берите на себя ответственность за принятие решений в бизнесе. Да, это рискованно, но смелые люди о рисках не думают, они просто отважные по натуре. И если мы общаемся с людьми, которые мыслят в таком ключе, они оказывают на нас правильное влияние. А еще я всегда говорю: разрешите своей маме помолиться за вас, ибо молитва – это всегда хорошо. Поскольку, поверьте, вы нуждаетесь в помощи Бога.

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