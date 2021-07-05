Наталья Кочанова – о санкциях Запада, поддержке России и сотрудничестве с Китаем. Интервью

Источник материала: ОНТ

Каковы итоги VIII Форума регионов, что еще нужно сделать для будущего, есть ли влияние западных санкций, а еще про Китай – об этом мы поговорили с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.





– Можете назвать какие-то яркие примеры, где вы и ваши российские коллеги изменили или сблизили законодательства, чтобы нашим предприятиям, субъектам хозяйствования стало работать проще?

– Были очень яркие, интересные выступления, хорошие, четкие предложения, которые мы, конечно, сейчас отработаем для того, чтобы в дальнейшем мы могли их реализовать. Если говорить про законопроекты, сегодня мы работаем в рамках Парламентской Ассамблеи СНГ, когда разрабатываем модельные законопроекты. А я предложила это сделать на базе наших двух сторон – России и Беларуси. Основа наших добрых отношений – это, конечно, наш менталитет, наша общая история, это мы прекрасно понимаем. Но вместе с тем это и экономика, наше сотрудничество. Сегодня Российская Федерация в товарообороте Беларуси занимает 50%, половину. Поэтому мы понимаем, что это очень важно. Кооперационные связи, которые есть между нашими предприятиями, созданные совместные предприятия, научно-исследовательские лаборатории – это все то, что сегодня объединяет нас. И поэтому, конечно, законодательная база должна быть урегулирована. Поэтому с таким предложением я выступила. Не только для того, чтобы модельные законы нашего двухстороннего сотрудничества разрабатывать, но и в дальнейшем отслеживать, как они будут реализовываются в реальной жизни.

– Последнее время Беларусь и Россия столкнулись с общими вызовами – мы говорим о санкциях со стороны Запада. Насколько может помочь нам это региональное сотрудничество противостоять санкционному давлению?

– Региональное сотрудничество, о котором мы говорим сегодня, – это проект не сегодняшнего дня. Региональное сотрудничество между нашими городами, областями и регионами имеет очень давние корни и связи. Сейчас мы видим это неприкрытое давление на нашу страну в плане санкций... На страну – это значит, что на наши трудовые коллективы, на наших людей, на каждого из нас это все направлено. Договор о создании Союзного государства актуален как никогда сегодня. Это принятое когда-то давно решение было очень мудрым и сегодня дает свои результаты, цифры показывают, что товарооборот за 5 месяцев вырос – 34%, почти 35%. Это большая цифра, и поэтому нам надо продолжать эту работу. Надо просто проинвентаризировать тот импорт, который поступает к нам в страну, который поступает в Россию, и думать о том, чтобы нам не конкурировать, а о том, как нам сегодня на совместном рынке выпускать то, что будет востребовано в России, Беларуси, но так, чтобы это было взаимовыгодно.

– Беларусь и Россия давно знакомы со словом «санкции», но каждый готовит поодиночке свои контрмеры. А вот объединенного ответа как-то не просматривается. Как вы думаете, насколько это актуально именно сейчас?

– Вы знаете, как раз-таки форум и показал это. Мы услышали от российской стороны, звучало и в наших выступлениях, что мы должны вместе противостоять этим угрозам, потому что в любом случае это относится и к России, и к Беларуси. И мы сегодня настолько близки в плане интеграционных структур, мы действительно признательны россиянам за их поддержку в этой непростой ситуации, в которой мы оказались в прошлом году, да и сейчас они нас поддерживают в международных организациях, выступая за суверенитет и независимость нашей страны. Вот на этом форуме мы прониклись, как никогда, наверное, той идеей, что доброе отношение и поддержка друг друга в этой ситуации должны быть, мне кажется, более действенными.

– И еще об одном партнере Беларуси – Китае. Как вы думаете, есть ли перспектива трехстороннего сотрудничества – Беларусь – Россия – Китай?

– Я допускаю все. Многие спрашивают: «Как вы планируете сотрудничество с той или иной страной?» Я всегда говорю: мы будем сотрудничать со всеми, кто настроен на конструктив, на созидание. Но не на разрушение нашей страны и того, что мы создавали в своей стране. Поэтому, если это будет во благо нашей страны и нашего народа, почему нет? Конечно, да. Мы только за такое сотрудничество.

– И самое главное, чтобы и наши граждане, и наши союзники, и друзья, да и на Западе понимали, что на самом деле «не Западом единым…»

– Я думаю, что Запад – это не в полной мере те люди, которые живут там. Люди ведь прекрасно понимают и по-доброму относятся к нашей стране, об этом говорят многие, кто бывал там, приезжал и работает там, простые люди сегодня поддерживают нашу страну. Но видите, сегодня есть люди, которые, на мой взгляд, не очень порядочно, безобразно поступают по отношению к нашей стране. Поэтому депутаты и сенаторы обратились с воззванием к мировому сообществу: прекратите измываться над нашей страной, мы не та страна, которая заслужила это, и мы готовы к сотрудничеству, но когда уважают нас как народ, как страну.

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