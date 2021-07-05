Лукашенко поздравил американский народ с Днем Независимости

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусов и себя лично поздравил жителей США с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

Глава белорусского государства отметил, что Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов – как экономических, так и гуманитарных, получая от этого взаимную выгоду.

Лукашенко выразил уверенность, что деловые связи с представителями бизнес-сферы, простыми людьми неподвластны политической конъюнктуре и станут основой уважительных и доверительных отношений.

Президент Беларуси пожелал американцам мира, солидарности и уверенности в завтрашнем дне.

Фото: БЕЛТА

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