Лицемерие США и желание Запада расширить свое влияние: как в мире решается вопрос о независимости стран? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

С праздником всех нас! И сразу чувствую вопрос от некоторых из вас: а ты что здесь делаешь… в праздник? Вопрос законный. Казалось бы, где независимость, а где фейки? И все же. Даже в этой священной для каждого и глубоко внутренней для любого теме в нынешние глобально-лихие времена есть повод, чтоб побороться с фейками. Как минимум с четырьмя. Итак…





Рассуждая о независимости, причин для чего на неделе было с избытком, нельзя не уяснить: суверенитет как юридическая категория без этой самой независимости (от других) НЕВОЗМОЖЕН. Но ситуация на глобусе такова, что за примерами формально суверенных государств – не обладающих независимостью реальной – за этим далеко ходить по карте не надо.

Суверенитет соседней Литвы – он оспаривается? Нет. Но вот глава комитета сейма по иностранным делам этой самой Литвы Жигимантас Павиленис всерьез утверждает, что он – продукт деятельности иностранных фондов, а сегодняшняя ситуация в его стране – следствие работы западных спецслужб в эпоху холодной войны.

Или Молдова – она суверенна? Ну, пока вроде бы еще не Румыния. Но экс-глава страны Игорь Додон тут возмутился было, что посол США потребовал от молдавской центральной избирательной комиссии изменить условия проведения будущего голосования – и они были изменены! «Молдова что, банановая республика?» – спросил Додон. А в ответ – дипломатичная тишина.

Или вот посольство США и украинское представительство ЕС в июле заявили, что «одной из важнейших предпосылок успеха антикоррупционных реформ страны является участие независимых экспертов, назначенных (!) международными партнерами, в комиссиях, которые выбирают судей, прокуроров и штат Национального антикоррупционного бюро Украины». Сделана эта рекомендация, вроде бы только, чтоб коррупцию победить. Но!

Учитывая, что госпожа посол США признана самой влиятельной женщиной «самостийной», стоит признать. Во-первых, это не рекомендация, а приказ. А во-вторых, разговор как раз… о независимости. Которой в Украине точно пахнуть уже не будет. Коррупционный душок «когда-а еще» выветрят?! А вот независимости – после выполнения приказа – не будет УЖЕ!

И здесь кроется суть первого фейка нашего времени в вопросах, касающихся независимости. Нас всех, и вас тоже (!), пытаются убедить, что украинская, молдавская, балтийская или наша независимость возможна только в случае ее признания «международными» партнерами с Запада. Так вот – это фейк!

И раз уж мы о независимости «взаправду». Давайте вспомним, что сегодня то самое 4 июля. День Независимости в США. До которого совсем чуть-чуть не дожил дважды министр американской обороны и не единожды… инициатор американских атак по всему миру Дональд Рамсфельд. Тот самый, кто лично готовил план нападения на Ирак в 2003-м. Тот самый, кто также лично встречался с Хуссейном как союзник 20-ю годами ранее. И как раз на той встрече, что многие в Америке хотели бы забыть, говорят, сказано было: «Независима лишь та страна, что может отстоять свои интересы».

Это было сказано как напутствие американцев иракским солдатам в войне с Ираном. Но напомнить эти слова стоит еще и потому, что независимые США нигде и никогда не выступают за независимость других. Это тоже их фейк! Номер два. А вот в том, что страны Запада заинтересованы, чтоб другие государства решали задачи по расширению влияния стран Запада – сомнений нет. Это как раз истина!

А еще – истинно, что на неделе в Китае отпраздновали 100-летие компартии. И на площади Тяньаньмэнь Председатель Си Цзиньпин сказал: «Китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову». То есть лидер КНР провозгласил полную НЕвозможность для других влиять на его НЕзависимую державу.

Но может ли сегодня какое-либо государство быть, как остров, само по себе? Ну, если это Китай – то, наверное, может! А для остальных взаимовыгодное и взаимоуважительное партнерство со всеми, в том числе с Китаем, по всем направлениям – вещь необходимая. И фейком номер три будет утверждение наших контрагентов о безальтернативности именно западного пути для сохранения независимости. В том числе и нашей, белорусской.

Ну, и если уж мы заговорили о нашей стране, то нужно развенчать еще один фейк в теме о независимости. Будто бы путь, избранный нашим государством в нынешних условиях беспрецедентного внешнего медийного, да и прочего давления, ведет к потере нашей независимости… Это грубый фейк! Хотя бы потому, что каждый день, включая вчерашний и нынешний, когда мы еще в своем праве выбирать себе собственный путь, без приказов извне – это наш День Независимости. Которую мы не потеряли.

И не собираемся, ведь правда? С праздником, страна. С Днем Независимости!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram