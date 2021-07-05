Источник материала: Myfin



​Победитель конкурса «Minsk World» получит 2000 рублей! А вы уже участвуете?

Любите делать фото и видео? Нравится придумывать необычные кадры и выстраивать композицию? А может быть у вас много задумок для сюжетов? Тогда этот конкурс для вас!



Конкурс «Minsk World» – это не просто ещё один повод проявить себя в творчестве. Это отличная возможность получить денежный приз за свою идею!

С 1 июля по 1 сентября любой желающий (старше 10 лет) может снять фото или видео про многофункциональный комплекс Minsk World , отправить его организаторам и получить 1000 или 2000 рублей.

Что важно знать?

Подготовить нужно серию из 5 или больше фотографий или видеоролик не менее 30 секунд

Один участник может прислать несколько фотосерий и видеороликов

Чтобы отправить работы организаторам, нужно заполнить специальную ФОРМУ на сайте

на сайте Члены жюри выберут победителей в сентябре по двум номинациям: «Фото» и «Видео»

Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам

ВАЖНО! В течение двух месяцев организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях Instagram , Facebook.com , ВКонтакте и Одноклассники . Количество лайков станет дополнительным критерием для жюри при выборе победителя.

Более подробно правила конкурса «Minsk World» можно изучить на сайте организаторов.

Почему именно Minsk World?

Многофункциональный комплекс Minsk World выбран главным героем комплекса не просто так. В ближайшем будущем он станет центром притяжения белорусской столицы.



В центре появится Деловой квартал и Торгово-развлекательный центр Mara Mall

Minsk World возводится по принципу «город в городе». Это значит, что клиенты вместе с покупкой квартиры получают не только жилплощадь, но и всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру, а также транспортную доступность. Здесь появятся школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, кафе и магазины, а также шикарный парк с фонтанами и аттракционами.



В таких домах хочется жить!



Лучшее место для ваших детей!

В основе концепции строительства комплекса лежит идея создания нового района, который олицетворяет целый мир во всём его многообразии. Этот перспективный проект уже сейчас занял своё место в городской ткани Минска.



Для удобства жителей возводятся паркинги



Здесь уже работают объекты городского ритейла

Каждый дом в Minsk World – это не просто бетонная коробка, а живой механизм со своим именем и неповторимым обликом: панорамные окна, удобные лифты, современные детские и спортивные площадки, двор без машин. Первым в Минске застройщик начал проектировать в жилых домах дизайнерские лобби вместо стандартных подъездов, применять концепцию «свободной планировки» в квартирах и получил подтверждение своей работы на международном уровне – компания вошла в список World Finance TOP 100.



У каждого дома – свой неповторимый облик



Так выглядит лобби дома «Александрия»

Застройщик не просто строит доступное жилье, а реализует проект с заботой о жильцах. Чтобы каждый клиент чувствовал себя здесь, как дома.

Вдохновляет? Тогда ждём ваших работ!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361