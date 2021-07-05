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Папа Франциск перенес операцию
Источник материала: Навiны
Накануне вечером глава католической церкви папа Франциск перенес операцию.
Как сообщает
Ее провел профессор Серджио Альфиери. Ассистировали профессор Луиджи Софо, доктора Антонио Торторелли и Роберта Менга.
В пресс-службе Святого престола отметили, что хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом — Папа римский перенес его хорошо.
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Накануне вечером глава католической церкви папа Франциск перенес операцию.
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