Накануне вечером глава католической церкви папа Франциск перенес операцию.





Как сообщает Vatican News , в воскресенье понтифик был госпитализирован в римскую больницу им. Агостино Джемелли. В Ватикане назвали операцию по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки «плановой».

Ее провел профессор Серджио Альфиери. Ассистировали профессор Луиджи Софо, доктора Антонио Торторелли и Роберта Менга.

В пресс-службе Святого престола отметили, что хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом — Папа римский перенес его хорошо.