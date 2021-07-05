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Папа Франциск перенес операцию

05.07.2021 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне вечером глава католической церкви папа Франциск перенес операцию.

Папа Франциск перенес операцию

Как сообщает Vatican News, в воскресенье понтифик был госпитализирован в римскую больницу им. Агостино Джемелли. В Ватикане назвали операцию по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки «плановой».

Ее провел профессор Серджио Альфиери. Ассистировали профессор Луиджи Софо, доктора Антонио Торторелли и Роберта Менга.

В пресс-службе Святого престола отметили, что хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом — Папа римский перенес его хорошо.

 

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Накануне вечером глава католической церкви папа Франциск перенес операцию.
 
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