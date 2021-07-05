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«А потом КГБ рапортует о блестящей операции». Несколько фактов о «покушении» на Азаренка
Источник материала: Партизан
Политолог констатирует несколько фактов о «покушении» на Азаренка.
Валерий Карбалевич в своем тг-канале приводит несколько фактов о «покушении» на Азаренка.
1. В общем замысел выглядел сомнительный с самого начала. Чтобы схватить, скрутить, запихнуть в багажник здорового молодого мужчину, двух человек-нападающих явно недостаточно.
2. Сам Лукашенко признал, что это была операция спецслужб.
3. Как следует из сюжета БТ, нападавших было двое. Но Лукашенко называет только одну фамилию — Сосновский. И лицо его «подельника» почему-то не показывают.
4. В машине, на которой приехали нападающие, установлена видеокамера.
Все это сильно напоминает операцию против заговорщиков,
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Политолог констатирует несколько фактов о «покушении» на Азаренка.
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