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«А потом КГБ рапортует о блестящей операции». Несколько фактов о «покушении» на Азаренка

05.07.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог констатирует несколько фактов о «покушении» на Азаренка.



Валерий Карбалевич в своем тг-канале приводит несколько фактов о  «покушении» на Азаренка.

1. В общем замысел выглядел сомнительный с самого начала. Чтобы схватить, скрутить, запихнуть в багажник здорового молодого мужчину, двух человек-нападающих явно недостаточно.

2. Сам Лукашенко признал, что это была операция спецслужб.

3. Как следует из сюжета БТ, нападавших было двое. Но Лукашенко называет только одну фамилию — Сосновский. И лицо его «подельника» почему-то не показывают.

4. В машине, на которой приехали нападающие, установлена видеокамера.

Все это сильно напоминает операцию против заговорщиков, пишет ex-press.by, которых арестовали в Москве (Федута, Зенкович). Спецслужбы подставляют своего человека, который провоцирует определенных людей на противоправный акт. А потом КГБ рапортует о блестящей операции, БТ повествует о злостных террористах. На этом основании Лукашенко «поручил правоохранительным органам провести, грубо говоря, зачистку по всей стране».
 
 
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Политолог констатирует несколько фактов о «покушении» на Азаренка.
 
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