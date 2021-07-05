Сергей Сысоев: «Сокращения пищевых отходов можно достичь за счет повышения уровня культуры»

высказал в интервью Thinktanks.by аналитик Центра экономических исследований BEROC Сергей Сысоев. Такое мнениев интервью Thinktanks.by аналитик Центра экономических исследований BEROC





Напомним, пищевой банк, или Банк еды – это некоммерческая организация, специализирующаяся на сборе подлежащих утилизации и при этом пригодных в пищу продуктов питания и на перераспределении этих продуктов людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Речь идет в первую очередь о продуктах с истекающими сроками годности или остающихся невостребованными в течение длительного времени, а также продуктах с неправильной маркировкой или упаковкой.





В интервью Thinktanks.by Сергей Сысоев рассказал о мировом опыте в сфере создания пищевых банков и о том, как и зачем применять его в Беларуси.





- По каким причинам было решено заняться проектом создания в Беларуси пищевого банка?





- Беларусь остается одной из немногих стран в Европе, где нет своего Банка еды, в то время как в других странах в этой сфере уже накоплен большой опыт. Например, первые пищевые банки заработали в Германии и Польше еще в 1990-е. Сегодня они существуют в большинстве развитых стран. В США и Европе только с момента сбора урожая до продажи в розничных сетях теряется 15,7% продовольствия. Банки еды являются наиболее действенным инструментом для снижения этих потерь.





В Соединенных Штатах - один из самых эффективных Банков еды. Он перераспределяет нуждающимся 7.6% продуктов, которые могли бы попасть в пищевые отходы. Учитывая, что в 2018 году общий объем потерь продовольствия в США оценивается в 63 млн. тонн в год, перераспределение такой доли отходов позволяет сохранить внушительное количество продуктов.





- Но все же экономики США и ЕС значительно отличаются от экономики Беларуси. Насколько данная проблема свойственна нашей стране?





- Проблема появления значительного количества пищевых отходов свойственна не только развитым странам, но и развивающимся, и странам с переходной экономикой. Проблема перераспределения пищевых отходов актуальна и для Беларуси, поэтому Банк еды является необходимым для нашей страны проектом. При нормальном выстраивании бизнес-процессов компаний-доноров перераспределение продуктов, которые не могут появиться на прилавках магазинов, не потребует значимых затрат как по финансам, так и по времени. В Германии такие проекты стали частью национальной культуры, и предприятия уже не понимают, как можно выбрасывать продукты. Беларуси тоже нужно интегрироваться в эту историю.





- Как возникают потери продуктов и каковы их последствия?





- Потери возникают на всей цепочке от момента сбора до момента потребления на уровне домашних хозяйств. В некоторых случаях причины потерь сложно устранимы, в других – вполне подлежат коррекции. Примером неустранимых являются причины, связанные с калибровкой, когда в продажу не попадают продукты нестандартного размера или формы.





Устранимые причины могут быть очень разные – к примеру, неправильное время сбора урожая, из-за чего теряется его часть, нарушение условий хранения или условий транспортировки. Возможны ошибки в подборе технологического оборудования, затоваренность складов, даже такие элементарные вещи, как отсутствие должного проветривания. В ряде отраслей продукция чувствительна не только к технологическому оборудованию, но и к упаковке, и компании должны постоянно заниматься ее совершенствованием, чтобы минимизировать потери.





И еще один момент. Принято считать, что продукты попадают в отходы на этапе производства или торговли. Но значительные потери мы видим и на уровне домашних хозяйств, на которые в некоторых странах может приходиться до трети всех продовольственных отходов. Это связано, главным образом, с неправильным планированием покупок и ненадлежащими условиями хранения. Поэтому в деле сокращения пищевых отходов можно достичь существенного прогресса за счет повышения уровня культуры. И здесь тоже может помочь Банк еды, который, помимо перераспределения продуктов питания, занимается еще и популяризаторской работой с целью минимизации потерь.





- Вы говорили о том, что часть продуктов теряется из-за неверных условий хранения. Значит ли это, что через Банк еды могут перераспределяться подпорченные продукты?





- Во всех странах ЕС, где работают Банки еды, они несут ответственность за перераспределение исключительно тех продуктов, которые не представляют опасности для жизни и здоровья человека. Поэтому, конечно же, можно перераспределить далеко не все продукты. В Европе эта проблема решается проще: там у продуктов существует два срока годности – один наилучший срок для реализации, второй – для употребления. Есть определенная дельта между ними, и продукты, которые невозможно продать, еще могут попасть в распределение.





Мы можем взять такой подход себе на вооружение. В целом, белорусскому Банку еды должно быть легче, поскольку он может использовать опыт других стран и уже проверенные временем модели.



