Обходной маневр. Cемья Олексиных изменила структуру собственности в своих латвийских активах

Согласно данным, размещенным латвийским регистром Lursoft.lv, из состава совладельцев даугавпилсских компаний Latgales Alus D и Mamas D вышла супруга Алексея Олексина Инна Алексина. В обеих структурах ей принадлежало примерно по 40% долей.





пишет Ежедневник, однако, продолжает контролировать эти активы. Доли Инны Олексиной в Latgales Alus D и Mamas D отошли к совладельцу этих компаний, ее сыну Дмитрию. Таким образом с середины июня этого года Дмитрий Олексин является ключевым собственником двух латвийских бизнесов семьи. В Latgales Alus D и Mamas D ему принадлежит по 74,99% долей. Остальным пакетом в обеих компаниях продолжает владеть латвийский нефтетрейдер Александр Граховскис. Отметим, что благодаря этим транзакциям, Дмитрий Олексин вошел в девятку крупнейших белорусских инвесторов в капиталы компаний на территории Латвии. Совокупная сумма его инвестиций в два бизнеса превысила 350 тыс. евро. Семья Олексиных,Ежедневник, однако, продолжает контролировать эти активы. Доли Инны Олексиной в Latgales Alus D и Mamas D отошли к совладельцу этих компаний, ее сыну Дмитрию. Таким образом с середины июня этого года Дмитрий Олексин является ключевым собственником двух латвийских бизнесов семьи. В Latgales Alus D и Mamas D ему принадлежит по 74,99% долей. Остальным пакетом в обеих компаниях продолжает владеть латвийский нефтетрейдер Александр Граховскис. Отметим, что благодаря этим транзакциям, Дмитрий Олексин вошел в девятку крупнейших белорусских инвесторов в капиталы компаний на территории Латвии. Совокупная сумма его инвестиций в два бизнеса превысила 350 тыс. евро.





Latgales Alus D и Mamas D – довольно важные предприятия для экономики второго по населению города прибалтийской страны.





Первое занимается производством и реализацией пива, которое раньше активно поставлялось, в том числе, и на белорусский рынок. На заводе работает около 70 человек. Второе за свою двадцатипятилетнюю историю несколько раз меняло профиль. Расцвет Mamas D пришелся на период, когда его приобрели белорусские бизнесмены. Это случилось в 2008 году – тогда занимавшуюся производством биотоплива компанию инвестировала фирма Neonafta, за которой стояли Юрий Чиж и Алексей Олексин. Благодаря инвесторам, в 2010 году Mamas D по выручке вошла в первую десятку крупнейших предприятий Даугавпилса и в топ-500 крупнейших компаний Латвии. В 2011-2012 годах с оборотом, соответственно, 68 млн и 100 млн евро, Mamas D уже возглавила список важнейших предприятий Даугавпилса. В 2012 году произошло расставание Чижа и Олексина, обусловленное введением в отношении первого санкций Евросоюза. По разделу активов Latgales Alus D и Mamas D достались семье Алексея Олексина и доли в них были записаны на его супругу и одного из сыновей.





После раздела бизнеса, обороты Mamas D падали, хотя до 2018 года компания продолжала входить в топ-500 крупнейших бизнесов Латвии. С привлечением средств Евросоюза (денег Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий (FEASR) Олексины перепрофилировали предприятие на производство солода. Была попытка получить деньги из бюджета Латвии на организацию переработки рыбы. Но проект по неизвестным причинам не был реализован. В настоящее время кроме солода Mamas D занимается производством тепла и электроэнергии и выпуском некоторых химических продуктов.





История с латвийскими активами схожа с тем, что происходит с разветвленным бизнесом семьи Олексиных на территории самой Беларуси.





Еще в начале 2021 года, по всей видимости, под угрозой европейских санкций Алексей Олексин вышел из совладельцев ключевых компаний. Доли в «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз», через которые он контролировал активы во многих отраслях белорусской экономики, были переписаны на сыновей Дмитрия и Виталия. Доля Инны Олексиной в компании «Белнефтегаз» уменьшилась с 40% до 20%.





Также бизнесмен поспешил откреститься от бизнесов, которые попали под санкции в рамках принятого в декабре прошлого года третьего пакета европейских санкций. Тогда подконтрольные Олексину компании перестали быть собственниками IT-разработчика Synesis и ее дочки «Синезис Стигма».





Как показало время, опасения попасть в новый санкционный пакет Евросоюза оправдались. 21 июня Алексей Олексин вместе с 77 другими физическими лицами из Беларуси оказался в новом, четвертом по счету, «черном списке» ЕС. Также в него была включена одна из связанных с ним компаний – логистический оператор «Бремино групп».