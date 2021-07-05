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Держателям карточек Банка БелВЭБ стала доступна услуга снятия наличной валюты по коду в банкоматах
Источник материала: Myfin
Снятие наличных по коду это:
Минимальная сумма составляет 100 долларов США или 100 евро.
Максимальная однократная сумма – 300 долларов США или 300 евро.
Общая максимальная сумма в течение 24 часов – 600 долларов США или 600 евро.
Комиссия за оказание услуги не взимается.
Как воспользоваться?
В мобильном приложении UP Банка БелВЭБ сформировать код получения услуги (уникальный 10-значный код, необходимый для получения наличных денежных средств в банкомате банка либо банка-партнера (СБС). Первая часть кода получения услуги (5 цифр) отображается на экране мобильного приложения, вторая часть (5 цифр) направляется СМС-сообщением на номер мобильного телефона клиента.
Для осуществления операции снятия наличных по коду клиенту необходимо ввести в банкомате Банка БелВЭБ обе части кода получения услуги, а также указать запрошенную сумму денежных средств.
*партнерский материал, ОАО «Банк БелВЭБ», УНП 100010078
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Физическим лицам держателям карточек Банка БелВЭБ стала доступна услуга снятия наличных денежных средств в валюте по коду в банкоматах банка и банков-партнеров...
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