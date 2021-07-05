Держателям карточек Банка БелВЭБ стала доступна услуга снятия наличной валюты по коду в банкоматах

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Снятие наличных по коду это:



получение наличных денежных средств посредством банкоматов Банка БелВЭБ и банков-партнеров (СБС) без использования карточки;

возможность получения наличных денежных средств в случае отсутствия платежной карточки;

Минимальная сумма составляет 100 долларов США или 100 евро.

Максимальная однократная сумма – 300 долларов США или 300 евро.

Общая максимальная сумма в течение 24 часов – 600 долларов США или 600 евро.

Комиссия за оказание услуги не взимается.

Как воспользоваться?

В мобильном приложении UP Банка БелВЭБ сформировать код получения услуги (уникальный 10-значный код, необходимый для получения наличных денежных средств в банкомате банка либо банка-партнера (СБС). Первая часть кода получения услуги (5 цифр) отображается на экране мобильного приложения, вторая часть (5 цифр) направляется СМС-сообщением на номер мобильного телефона клиента.









Для осуществления операции снятия наличных по коду клиенту необходимо ввести в банкомате Банка БелВЭБ обе части кода получения услуги, а также указать запрошенную сумму денежных средств.



*партнерский материал, ОАО «Банк БелВЭБ», УНП 100010078