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Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления

05.07.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления.

Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления

Как сообщает Белгидромет, ожидается переменная облачность. В юго-западных районах пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +23..+25°C;
  • Витебск +24..+26°C;
  • Гомель +27..+29°C;
  • Гродно +23..+25°C;
  • Могилев +25..+27°C;
  • Минск +25..+27°C.

 

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Сегодня республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления.
 
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