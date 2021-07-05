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Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
Сегодня республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления.
Как сообщает Белгидромет, ожидается переменная облачность. В юго-западных районах пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления.
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