Как айтишнику построить карьеру

Источник материала: ProBusiness



Роман Филатов. Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Эта история ― об амбициях, умении вырасти из технаря в топ-менеджера и не оглядываться на стереотипы. Роман Филатов пришел в компанию Mary Kay® 16 лет назад и до сих пор находит в ней новые вызовы.

В 2017 году он стал директором белорусского отделения компании, переехав из Москвы. Как целеустремленный айтишник помогает развивать женское предпринимательство в Беларуси?

«Сначала меня интересовала только зарплата»

— Я не мечтал о карьере топ-менеджера, но всегда стремился быть лидером. У меня необычное образование ― я окончил школу с медалью, поступил в Московский авиационный институт (так хотели родители) на факультет экономики и менеджмента. Успел поработать в рекламном агентстве, туристическом бизнесе и даже отслужил 2 года офицером в армии.

В Mary Kay® меня пригласил друг. Тогда мне было абсолютно не важно, кем и где работать. В приоритете были заработная плата и круг обязанностей. Я пришел на собеседование, и когда меня на ресепшен спросили, куда конкретно я иду, ответить не смог. Рядом с лифтом были логотипы всех организаций, но даже это мне не помогло.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Я устроился в Mary Kay® техническим специалистом, как это тогда называлось. В компании была разнообразная ИТ-начинка, которая показалась мне интересной. Вообще, у нас частенько в шутку говорят, что Mary Kay® — это ИТ-компания, которая продает косметику.

«Мне стало тесно»

Мне хватило примерно полгода, чтобы изучить задачи. Но потом мне стало тесно, и я захотел завершать карьеру в Mary Kay®. Однако руководство, видимо, посчитало меня ценным сотрудником и сделало перспективное предложение. Я стал тестировщиком в отделе ИТ, который занимался поддержкой не только Mary Kay® Россия, но и всех филиалов компании в европейском регионе. Круг моих обязанностей существенно расширился.

Компания росла, штат айтишников увеличивался, и вскоре меня назначили руководителем отдела специалистов по контролю качества. Друзья нередко шутили о моей работе ― если объединить «отдел контроля качества» и «женская косметическая компания», то получается довольно смешно. Но в то время я занимался только техническими вопросами и не вдавался глубоко в тонкости «женской косметической компании».



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Через два года в Mary Kay® появилась первая глобальная система e-commerce, через которую проходили все заказы от наших Независимых Консультантов по красоте. Это был особый повод для гордости: программисты Mary Kay® разработали и внедрили ИТ-продукт, которого не было у конкурентов.

Над ним работали две группы айтишников ― команда внедрения из корпоративного офиса в Далласе и команда тестирования из европейского региона. С этого момента ИТ-стратегия компании принципиально поменялась, и моя карьера пошла в гору.

«Осознал, что моя карьера будет лежать вне ИТ»

До переезда в Беларусь я сменил еще шесть позиций в Mary Kay®. Компания росла и готова была в меня инвестировать, а я всегда был человеком, который не может стоять на месте. На своей последней должности в Москве я отвечал за внедрение первой полноценной ЕRP-системы компании, которая была развернута на три страны: Россию, Беларусь и Армению. Это был сложный проект, который реализовался более трех лет и в итоге оказался очень успешным.

Затем я снова начал задумываться о своем дальнейшем карьерном пути и решил получить дополнительное образование. Выбор пал на программу Executive МВА в бельгийской бизнес-школе Vlerick.

Это была двухгодичная модульная программа, которая позволяла учиться без отрыва от работы. Основное обучение шло в кампусе в Санкт-Петербурге, но и по миру пришлось поездить активно. Бельгия с тех пор стала одной из моих самых любимых европейских стран (мои фавориты — города Гент и Лёвен).



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Я хотел лучше понять области бизнеса, о которых имел в то время не так много представления: производство, маркетинг, финансовый менеджмент. Уже на экваторе программы я четко осознал, что моя дальнейшая карьера будет лежать вне сферы ИТ.

«Я просто пришел и сказал: „Хочу стать директором!“»

Невозможно пройти обучение МВА и застрять на месте. Мне хотелось применять знания на практике. Я искал возможности только внутри Mary Kay®. Просчитав все возможные варианты, я понял, что именно позиция директора компании в Беларуси была бы интересна.

В тот момент в Минске уже был директор, но я знал, что срок его контракта подходит к концу. Я пришел к своему руководителю и прямо сказал, что хочу занять эту позицию.

Для начальства это стало полной неожиданностью ― айтишник, пусть и высокого статуса, хочет возглавить отделение компании. На должность я претендовал на конкурсной основе, и мне удалось выдержать конкуренцию с другими претендентами.

«Семья переехала в Минск только через два года»

Первое время после переезда в Минск в 2017 году было очень сложно. Мы с семьей планировали, что спустя шесть месяцев будем жить здесь все вместе, но жена и дочери переехали только через два года.

С одной стороны, это оказалось серьезным испытанием, с другой ― у меня было много времени, чтобы максимально погрузиться в малознакомую для меня деятельность. Я работал каждый день с 9:00 до 21:00. Было непривычно работать с таким количеством женщин-консультантов, даже в офисе все сотрудники были женщины, кроме мужчины-айтишника.

«Предубеждений о компании не было никогда»

У некоторых людей есть предубеждение о нашем бизнесе, но до трудоустройства я не читал никаких отзывов о компании, а мои знакомые никак не были связаны с косметикой Mary Kay®. Уже внутри компании я больше узнал о Mary Kay® и стал вникать, какой философией наделила ее основательница.

Mary Kay® создала Мэри Кэй Эш в 1963 году в Далласе. У нее была очень непростая судьба. Она долго работала в прямых продажах и сталкивалась с профессиональным ущемлением прав женщин. Например, многие годы Мэри Кэй Эш наблюдала, как мужчины, которых она обучала профессии, занимали более высокие посты, чем женщины. В итоге она решила построить компанию, в которой представительницы прекрасного пола имели бы все возможности не только хорошо выглядеть, но и развиваться с точки зрения своих навыков и компетенций, а также финансовой независимости.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Еще в 1960-х Мэри Кэй Эш заложила миссию компании: «Улучшать жизнь женщин во всем мире». Это значит, дать женщинам возможность не только пользоваться качественными средствами по уходу, но и зарабатывать. В основу философии Mary Kay® легло «золотое правило» ― поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Эта философия остается актуальной для нашей компании более полувека и влияет на успех Независимых Консультантов по красоте.

«Вряд ли достигнешь успеха, если привык только брать»

Я работаю в компании уже 16 лет, но за первые полгода в Беларуси узнал о ней гораздо больше, чем за все время работы в ИТ-направлении. Силу «золотого правила» я реально почувствовал и принял, только когда переехал в Беларусь и начал общаться с нашими Независимыми Консультантами по красоте.

Кто-то из них устал работать в найме, кто-то захотел финансовой независимости или совмещать свой бизнес с воспитанием детей. Радует, когда, живя в небольшом белорусском городке, женщина может зарабатывать больше, чем в среднем жители в этом регионе. И при этом у нее остается время на себя и семью.

Вряд ли к успеху в нашей компании придет человек, который привык только брать, ничего не отдавая взамен. Каждый год различные отделения нашей компании награждают Консультантов за бескорыстное отношение к другим Консультантам титулом «Награда за Бескорыстие».

«Mary Kay® объединяет десятки тысяч людей по всей Беларуси»

Mary Kay® ― это косметическая компания прямых продаж. Независимые Консультанты по красоте лично встречаются с клиентами и рассказывают им о продуктах. У нас есть конкретный продукт, мы можем гарантировать качество товара и не просим существенных вложений.

Сейчас компания Mary Kay® объединяет десятки тысяч людей по всей Беларуси. К слову, она является членом Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж. Сейчас мы завершаем работу над созданием такой ассоциации в Беларуси. Это даст нам возможность популяризировать прямые продажи и укрепить репутацию компаний — членов будущей ассоциации.

А еще многие годы Mary Kay® проводит благотворительную программу «Розовый меняет мир» — глобальное движение, которое делает лучше жизнь женщин и детей во всем мире. Не остается в стороне от благотворительности и Mary Kay® Беларусь. Несколько лет подряд мы системно помогаем благотворительному фонду «Имена» и его проектам.

В этом году в рамках проекта мы выпустили блеск для губ в специальном дизайне. Часть средств от его продажи мы направим на благотворительные инициативы.

«Я научился принимать решения»

Никакое самое мощное теоретическое обучение нельзя сравнивать с практической работой. Именно в Минске я научился очень быстро принимать важные решения, влияющие на бизнес компании. Я считаю, что принятие решений ― это такая же компетенция, как и многие другие, и ее можно и нужно развивать.

А еще я научился больше слушать, чем говорить. Именно с этого начинается настоящая клиентоориентированность.

Я вижу, что компания в Беларуси движется в правильном направлении. Наши показатели растут от года к году. Кроме того, наш бизнес очень устойчив, что подтверждают многочисленные экономические кризисы.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Спустя 16 лет в компании я точно знаю, что мне есть куда расти. Мир значительно шире, чем мы думаем. Мы и только мы ответственны за наше движение вперед.

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