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Головченко: Идет согласование технических моментов в подготовке союзных программ
Источник материала: АФН
Беларусь и Россия в ближайшие месяцы завершат подготовку пакета союзных интеграционных программ, осталось согласовать технические моменты, утверждал в вечернем эфире зомбоящика премьер РБ Роман Головченко.
«Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов… Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы (до 2030 года? – ред.) весь пакет союзных программ будет сформирован», - сказал Головченко.
По его словам, «от этого выиграют все, а в первую очередь - белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями».
Кроме того, в Беларуси и России поймут, как «совместно развивать промышленность, сельское хозяйство», «чтобы уйти от всех проблем, когда мы тратили деньги на создание одних их тех же компетенций».
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Беларусь и Россия в ближайшие месяцы завершат подготовку пакета союзных интеграционных программ, осталось согласовать технические моменты, утверждал в вечернем...
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