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Головченко: Идет согласование технических моментов в подготовке союзных программ

05.07.2021 08:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь и Россия в ближайшие месяцы завершат подготовку пакета союзных интеграционных программ, осталось согласовать технические моменты, утверждал в вечернем эфире зомбоящика премьер РБ Роман Головченко.

«Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов… Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы (до 2030 года? – ред.) весь пакет союзных программ будет сформирован», - сказал Головченко.

По его словам, «от этого выиграют все, а в первую очередь - белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями».

Кроме того, в Беларуси и России поймут, как «совместно развивать промышленность, сельское хозяйство», «чтобы уйти от всех проблем, когда мы тратили деньги на создание одних их тех же компетенций».

 
 
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Беларусь и Россия в ближайшие месяцы завершат подготовку пакета союзных интеграционных программ, осталось согласовать технические моменты, утверждал в вечернем...
 
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