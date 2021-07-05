Максим Березинский: «О, счет открыт. Есть первый футболист высшей лиги, который поддержал Ивулина – это Холодинский. Респект»









автора Tribuna.com и канала «ЧестнОК» поддержали Александр Холодинский, Дмитрий Мозолевский, Виталий Трубило и Кирилл Альшевский. РанееTribuna.com и канала «ЧестнОК» поддержали Александр Холодинский, Дмитрий Мозолевский, Виталий Трубило и Кирилл Альшевский.





«О, счет открыт. Есть первый футболист высшей лиги, который поддержал Ивулина – это Саша Холодинский из «Спутника». Респект. Саша из той самой бойкой банды Жуковского, которая наделала шума в первый свой год в высшей лиге. Теперь Жуковский в БАТЭ (там чуть ли первыми подписал все провластное письмо и даже отметились на ВНС), и сетует на то, что поле в матче с «Витебском» было не той системы. Тоже позиция.





Также поддержали главный тренер «Руха» Кирилл Альшевский и Виталик Трубило, который закончил карьеру. И Дима Мозолевский, который является старшим тренером брестского «Динамо». Еще один футболист этой команды Виталий Гайдучик покинул команду. Комментировать историю он пока не хочет. Но точно знаю, что на команды продолжают давить с подписанием провластного письма. Пока эти факты просто перечислим через запятую.





Ну, что же, лед тронулся, господа футболисты. 0,003 процента футболистов высшей лиги высказались. А жена Стасевича продолжает выкладывать веселые фотографии... Еще одну интересную историю рассказал Рома Шевцов про другого футболиста. Человек за рубежом, но слова поддержки высказать опасается. Видимо, обсомтревшись покушения на Азаренка. Ссылка – в комментарии.





Да, кстати, с Холодинским, Альшевским и Мозолевским все еще ничего не случилось. Они на свободе и их не уволили. Но если их уволят, то это будет на совести тех, кто решил «схатаскрайничать». По одному перебить легко, а уволить всю команду – невозможно. Потому что иначе получится рукотворная забастовка, которой они так боятся, – написал Березинский в фэйсбуке.





Журналиста Tribuna.com и автора канала «ЧестнОК» Александра Ивулина подозревают по уголовной статье 342-й УК Беларуси. По ней грозит до четырех лет лишения свободы.





Статья 342: Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.





В данный момент Ивулин находится в статусе подозреваемого. В течение 72 часов ему должны избрать меру пресечения, в течение десяти суток – предъявить обвинение. В противном случае Ивулин будет освобожден из-под стражи.





Напомним, Александр Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.





Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было. Судья отклонила ходатайство с просьбой опросить свидетелей, который могут подтвердить, что флага не было. 3 июля Ивулин должен был выйти на свободу.





Отметим, 30 декабря Ивулина оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). 15 ноября его задержали на акции протеста в Минске.