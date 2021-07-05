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Джефф Безос покидает пост исполнительного директора Amazon
Источник материала: Партизан
Самый богатый человек мира по версии Forbes после ухода с поста главы Amazon сосредоточится на других проектах и скоро отправится в космос. Преемником Джеффа Безоса стал Эндрю Джесси.
Джефф Безос
Джефф Безос в понедельник, 5 июля, покидает пост гендиректора основанной им компании Amazon. Полномочия переходят Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services. Однако Безос останется председателем правления.
Он объяснил,
Компания Amazon была основана в Сиэтле в июле 1994 года в качестве интернет-площадки по продаже книг. С тех пор она превратилась в одного из крупнейших мировых игроков на рынке электронной коммерции. Джефф Безос занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в 201,8 млрд долларов США.
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Самый богатый человек мира по версии Forbes после ухода с поста главы Amazon сосредоточится на других проектах и скоро отправится в космос. Преемником Джеффа Безоса стал...
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