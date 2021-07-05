ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Джефф Безос покидает пост исполнительного директора Amazon

05.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Самый богатый человек мира по версии Forbes после ухода с поста главы Amazon сосредоточится на других проектах и скоро отправится в космос. Преемником Джеффа Безоса стал Эндрю Джесси.


Джефф Безос

Джефф Безос в понедельник, 5 июля, покидает пост гендиректора основанной им компании Amazon. Полномочия переходят Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services. Однако Безос останется председателем правления.

Он объяснил, пишет DW, что намерен уделять больше времени другим проектам, в том числе созданной им аэрокосмической компании Blue Origin. Разработанный фирмой многоразовый космический корабль New Shepard 20 июля отправится в первый пилотируемый полет, одним из участников которого станет Безос.

Компания Amazon была основана в Сиэтле в июле 1994 года в качестве интернет-площадки по продаже книг. С тех пор она превратилась в одного из крупнейших мировых игроков на рынке электронной коммерции. Джефф Безос занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в 201,8 млрд долларов США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый богатый человек мира по версии Forbes после ухода с поста главы Amazon сосредоточится на других проектах и скоро отправится в космос. Преемником Джеффа Безоса стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько зарабатывают ИП: Наценка минимум 100%, так как продастся не больше четверти товара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by