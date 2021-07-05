Возле медицинских центров в Минске - огромные очереди на сдачу ПЦР-теста





Результат ПЦР-теста нужен для выезда заграницу / Reuters





рассказал слушатель Еврорадио. — Рядом с этим пунктом открыли еще один, где тоже можно сдать тест. Очередь на видео — это уже после того, как многие разошлись, —слушатель Еврорадио.





В справочной медицинского центра отметили, что сегодня работает лишь один пункт сдачи теста Synevo, возможно, по этой причине собралась очередь. Всего же в будни в Минске тест можно сдать в десяти лабораториях медицинской сети. Чтобы избежать ожидания, в справке посоветовали приходить в будние дни. Стоимость теста с результатами на английском языке — около 73 рублей.





Добавим, что читатели также сообщали о небольших очередях у лаборатории Инвитро в Уручье.













Очередь у медицинской лаборатории в Минске