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Возле медицинских центров в Минске - огромные очереди на сдачу ПЦР-теста

05.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске утром читатели Еврорадио заметили огромную очередь у медицинского центра Synevo, что на проспекте Независимости. Тест нужен для выезда заграницу.


Результат ПЦР-теста нужен для выезда заграницу / Reuters

— Рядом с этим пунктом открыли еще один, где тоже можно сдать тест. Очередь на видео — это уже после того, как многие разошлись, — рассказал слушатель Еврорадио. 

В справочной медицинского центра отметили, что сегодня работает лишь один пункт сдачи теста Synevo, возможно, по этой причине собралась очередь. Всего же в будни в Минске тест можно сдать в десяти лабораториях медицинской сети. Чтобы избежать ожидания, в справке посоветовали приходить в будние дни. Стоимость теста с результатами на английском языке  — около 73 рублей. 

Добавим, что читатели также сообщали о небольших очередях у лаборатории Инвитро в Уручье. 



Очередь у медицинской лаборатории в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске утром читатели Еврорадио заметили огромную очередь у медицинского центра Synevo, что на проспекте Независимости. Тест нужен для выезда заграницу.
 
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