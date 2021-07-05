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Возле медицинских центров в Минске - огромные очереди на сдачу ПЦР-теста
Источник материала: Партизан
В Минске утром читатели Еврорадио заметили огромную очередь у медицинского центра Synevo, что на проспекте Независимости. Тест нужен для выезда заграницу.
Результат ПЦР-теста нужен для выезда заграницу / Reuters
— Рядом с этим пунктом открыли еще один, где тоже можно сдать тест. Очередь на видео — это уже после того, как многие разошлись, —
В справочной медицинского центра отметили, что сегодня работает лишь один пункт сдачи теста Synevo, возможно, по этой причине собралась очередь. Всего же в будни в Минске тест можно сдать в десяти лабораториях медицинской сети. Чтобы избежать ожидания, в справке посоветовали приходить в будние дни. Стоимость теста с результатами на английском языке — около 73 рублей.
Добавим, что читатели также сообщали о небольших очередях у лаборатории Инвитро в Уручье.
Очередь у медицинской лаборатории в Минске
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В Минске утром читатели Еврорадио заметили огромную очередь у медицинского центра Synevo, что на проспекте Независимости. Тест нужен для выезда заграницу.
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