Международное французское радио назвало Виктора Бабарико «европейцем недели»









«Самый популярный политик в Беларуси Виктор Бабарико, впереди Лукашенко», - так назвало свой подкаст Международное французское радио в рубрике «Европеец недели».





Издание пишет, что в Беларуси прошедшая неделя прошла под знаком заключительных слушаний в процессе против оппонента Лукашенко Виктора Бабарико:





«57-летний бывший банкир попал в тюрьму, когда готовился бросить вызов Александру Лукашенко на оспоренных президентских выборах летом прошлого года. По словам команды Виктора Бабарико, обвинения были сфабрикованы для того, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах, где у него были все шансы».





Радио называет Бабарико самым популярным политиком Беларуси, который имеет большую поддержку, чем Лукашенко, а его дело политическим.



