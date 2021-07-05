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Беларусь продолжит поставлять в ЕС продукцию, которая не попала под санкции - премьер

05.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь продолжит поставлять в ЕС продукцию, которая не попала под санкции, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.




"Полностью мы не уйдем с европейского рынка и будем продолжать поставлять туда продукцию, которую они не запретили нам", - сказал Головченко в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня", которое опубликовано в воскресенье.

Таким образом премьер ответил на вопрос, пишет interfax.by, будет ли Минск в связи с санкциями переориентировать экспорт с европейского рынка на другие. "Я бы сейчас не фокусировался на каких-то пропорциях. Да, действительно, когда мы не были свидетелями такого агрессивного поведения в отношении нас со стороны Европейского союза, у нас была задача держать их долю порядка 30% и мы успешно к ней шли. Но сейчас условия изменились, соответственно изменилась и стратегия. Она уже меняется, и для нас неизбежен поворот в Азию, как мы его называем", - рассказал Головченко.


"Мы активно ищем варианты замещения без привязки к определенной цифре. Задача – не упасть, и она реализуется", - добавил он.

Как сообщалось, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против Беларуси после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

В прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Беларуси. В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Беларуси, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жесткого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь продолжит поставлять в ЕС продукцию, которая не попала под санкции, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
 
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