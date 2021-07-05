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Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости
05.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости, передает «МИР 24» со ссылкой на
Белорусский лидер выразил уверенность, что связи между представителями бизнеса, а также простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений.
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Белорусский лидер выразил уверенность, что связи между представителями бизнеса, а также простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут...
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