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Завершился первый круг: БАТЭ оступился в туре полном ничьих
Источник материала: Навiны
В рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге прошло семь поединков (встреча «Гомель» — «Шахтер» перенесена).
Тур выдался миролюбивым — зафиксировано сразу пять ничьих:
Динамо (Бр) — Рух — 1:1;
Динамо (Мн) — Славия — 4:0;
Витебск — БАТЭ — 0:0;
Торпедо-БелАЗ — Неман — 1:1;
Энергетик-БГУ — Ислочь — 1:1;
Слуцк — Спутник — 3:2;
Минск — Сморгонь — 2:2.
Турнирное положение после первого круга выглядит так:
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В рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге прошло семь поединков (встреча «Гомель» — «Шахтер» перенесена).
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