ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершился первый круг: БАТЭ оступился в туре полном ничьих  

05.07.2021 08:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге прошло семь поединков (встреча «Гомель» — «Шахтер» перенесена).

Завершился первый круг: БАТЭ оступился в туре полном ничьих  
Фото ФК «Витебск»

Тур выдался миролюбивым — зафиксировано сразу пять ничьих:

Динамо (Бр) — Рух — 1:1;

Динамо (Мн) — Славия — 4:0;

Витебск — БАТЭ — 0:0;

Торпедо-БелАЗ —  Неман — 1:1;

Энергетик-БГУ — Ислочь — 1:1;

Слуцк — Спутник — 3:2;

Минск — Сморгонь — 2:2.

Турнирное положение после первого круга выглядит так:

  1. Шахтер — 40;
  2. БАТЭ — 36;
  3. Рух — 29;
  4. Динамо (Мн) — 29;
  5. Гомель — 27;
  6. Минск — 21;
  7. Динамо (Бр) — 21;
  8. Витебск — 20;
  9. Энергетик-БГУ — 19;
  10. Торпедо-БелАЗ — 19;
  11. Ислочь — 16;
  12. Слуцк — 14;
  13. Славия — 9;
  14. Неман — 9;
  15. Сморгонь — 7;
  16. Спутник — 7.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге прошло семь поединков (встреча «Гомель» — «Шахтер» перенесена).
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэм’ер-міністар Галоўчанка заявіў, што ў саюзных праграмах з Расеяй засталіся «тэхнічныя моманты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by