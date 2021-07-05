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Снижение госдолга, рост ставок по вкладам и помощь российских банков: новости недели в видеообзоре Myfin.by

05.07.2021 08:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Снижение госдолга, рост ставок по вкладам и помощь российских банков: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Фото: Myfin.by

00:32 Итоги торгов на БВФБ за неделю

00:46 Данные о госдолге Беларуси

01:44 Беларусь планирует привлечь более $1млрд на российском рынк

02:22 Исследование Myfin.by о повышении банками ставок по вкладам

02:59 Июльские изменения в Беларуси

03:36 Мнение эксперта о ситуации с введением валютных ограничений

03:56 Исключение ряда товаров из списка социально-значимых

04:31 Эксперт о возможном росте ставки рефинансирования

05:03 Рынок криптовалют за последнюю неделю

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На прошедшей неделе снизился госдолг Беларуси, 10 российских банков привлекли на помощь для размещения гособлигаций, поднялись ставки по валютным вкладам и в силу...
 
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