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Снижение госдолга, рост ставок по вкладам и помощь российских банков: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Источник материала: Myfin
00:32 Итоги торгов на БВФБ за неделю
00:46 Данные о госдолге Беларуси
01:44 Беларусь планирует привлечь более $1млрд на российском рынк
02:22 Исследование Myfin.by о повышении банками ставок по вкладам
02:59 Июльские изменения в Беларуси
03:36 Мнение эксперта о ситуации с введением валютных ограничений
03:56 Исключение ряда товаров из списка социально-значимых
04:31 Эксперт о возможном росте ставки рефинансирования
05:03 Рынок криптовалют за последнюю неделю
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Снижение госдолга, рост ставок по вкладам и помощь российских банков: новости недели в видеообзоре Myfin.by
На прошедшей неделе снизился госдолг Беларуси, 10 российских банков привлекли на помощь для размещения гособлигаций, поднялись ставки по валютным вкладам и в силу...
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