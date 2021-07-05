|
«Браво, Катя!» Душевное посвящение Екатерине Винниковой
05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
От иллюстратора из Новополоцка Ольги Якубовской.
Художница из Новополоцка Ольга Якубовская, известная серией работ, посвященной сторонникам перемен, создала очередную иллюстрацию. На этот раз в честь выпускницы юрфака БГУ Екатерины Винниковой, которая сейчас на Окрестина
– Катя со сцены поблагодарила уволенных преподавателей БГУ, а также Максима Знака, Илью Салея и других репрессированных юристов, которые «показали своим примером, кто такой юрист и что такое право». За эту речь ее приговорили к 15 суткам ареста… Катюша, тобой гордится Беларусь! –
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От иллюстратора из Новополоцка Ольги Якубовской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)