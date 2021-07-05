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«Браво, Катя!» Душевное посвящение Екатерине Винниковой

05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

От иллюстратора из Новополоцка Ольги Якубовской.

«Браво, Катя!» Душевное посвящение Екатерине Винниковой

Художница из Новополоцка Ольга Якубовская, известная серией работ, посвященной сторонникам перемен, создала очередную иллюстрацию. На этот раз в честь выпускницы юрфака БГУ Екатерины Винниковой, которая сейчас на Окрестина отбывает сутки за свое выступление на церемонии вручения дипломов.

– Катя со сцены поблагодарила уволенных преподавателей БГУ, а также Максима Знака, Илью Салея и других репрессированных юристов, которые «показали своим примером, кто такой юрист и что такое право». За эту речь ее приговорили к 15 суткам ареста… Катюша, тобой гордится Беларусь! – написала художница.

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От иллюстратора из Новополоцка Ольги Якубовской.
 
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