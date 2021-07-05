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Пять главных особенностей белорусской аудитории ОК
Источник материала: БДГ
Беларусь — вторая страна по величине аудитории ОК, и интерес рекламодателей к ней высок. Поэтому уже несколько лет подряд мы выпускаем отдельный медиакит для республики. При подготовке документа мы обратили внимание на интересные особенности аудитории ОК в Беларуси.
Рассказываем о пяти главных — чтобы получить полную картину о пользователях, скачивайте медиакит прямо здесь на странице или в разделе “
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Беларусь — вторая страна по величине аудитории ОК, и интерес рекламодателей к ней высок. Поэтому уже несколько лет подряд мы выпускаем отдельный медиакит для...
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