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Пять главных особенностей белорусской аудитории ОК

05.07.2021 08:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь — вторая страна по величине аудитории ОК, и интерес рекламодателей к ней высок. Поэтому уже несколько лет подряд мы выпускаем отдельный медиакит для республики. При подготовке документа мы обратили внимание на интересные особенности аудитории ОК в Беларуси.

Рассказываем о пяти главных — чтобы получить полную картину о пользователях, скачивайте медиакит прямо здесь на странице или в разделе “Материалы”.

  • В Беларуси Одноклассниками пользуются в основном женщины, доля составляет 66% в общем объеме и 67% среди тех, кто использует ОК только на мобильных устройствах. Мужчины же предпочитают заходить в ОК с компьютера, их доля в этом сегменте намного выше, чем в других — 48%.
  • В Минске проживает 39,8% пользователей, основная же часть распределена по регионам.
  • В отличие от общей аудитории ОК, в Беларуси пользователи любят отмечать День влюбленных и Рождество — эти праздники входят
    в топ-5 по количеству отправленных подарков в соцсети.
  • Пользователи в возрасте до 17 лет интересуются работой фриланс
    и аниме. Мужчин 18-54 года объединяет интерес к работе за рубежом.
  • В Беларуси также растет играющая аудитория. Игры занимают 18% дневной аудитории соцсети.

Скачать медиакит по Беларуси с полными данными о белорусской аудитории ОК можно здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь — вторая страна по величине аудитории ОК, и интерес рекламодателей к ней высок. Поэтому уже несколько лет подряд мы выпускаем отдельный медиакит для...
 
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