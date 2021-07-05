Пять главных особенностей белорусской аудитории ОК

Беларусь — вторая страна по величине аудитории ОК, и интерес рекламодателей к ней высок. Поэтому уже несколько лет подряд мы выпускаем отдельный медиакит для республики. При подготовке документа мы обратили внимание на интересные особенности аудитории ОК в Беларуси.

Рассказываем о пяти главных — чтобы получить полную картину о пользователях, скачивайте медиакит прямо здесь на странице или в разделе “ Материалы ”.

В Беларуси Одноклассниками пользуются в основном женщины, доля составляет 66% в общем объеме и 67% среди тех, кто использует ОК только на мобильных устройствах. Мужчины же предпочитают заходить в ОК с компьютера, их доля в этом сегменте намного выше, чем в других — 48%.

В Минске проживает 39,8% пользователей, основная же часть распределена по регионам.

В отличие от общей аудитории ОК, в Беларуси пользователи любят отмечать День влюбленных и Рождество — эти праздники входят

в топ-5 по количеству отправленных подарков в соцсети.

в топ-5 по количеству отправленных подарков в соцсети. Пользователи в возрасте до 17 лет интересуются работой фриланс

и аниме. Мужчин 18-54 года объединяет интерес к работе за рубежом.

и аниме. Мужчин 18-54 года объединяет интерес к работе за рубежом. В Беларуси также растет играющая аудитория. Игры занимают 18% дневной аудитории соцсети.