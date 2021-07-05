ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Папа Римский лег на операцию

05.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На прошлой неделе у понтифика был напряженный график: например, в среду состоялась длительная аудиенция с госсекретарем США Энтони Блинкеном.




Папа Римский Франциск госпитализирован в Риме для плановой операции на кишечнике, сообщает пресс-служба Святого престола.

Пресс-секретарь Маттео Бруни сказал, что 84-летний папа страдает от "симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки", это периодически приводит к болям в животе, пишет Sputnik.

Операцию сделают в римской больнице Gemelli, где папы получают медицинскую помощь. В 1992 году врачи этой клиники удалили Иоанну Павлу II доброкачественную опухоль в толстой кишке.

Ранее в воскресенье Франциск обратился к тысячам людей на площади Святого Петра во время традиционной воскресной проповеди и объявил о поездке в Словакию и Будапешт в сентябре.

На прошлой неделе у папы был напряженный график: он отслужил мессу по случаю праздника в честь святых Петра и Павла, а позже возглавил специальный молебен за Ливан. В среду состоялась длительная аудиенция с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Журналисты отмечают, что у папы удалена часть одного из легких после болезни, которую он перенес в молодости в Аргентине. Из-за этого иногда бывает одышка.
Франциск также страдает ишиасом – заболеванием, связанным с защемлением и воспалением седалищного нерва в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Главе католиков приходится регулярно проходить физиотерапию. Боли вынудили папу пропустить несколько мероприятий в начале года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе у понтифика был напряженный график: например, в среду состоялась длительная аудиенция с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мбаппе подпишет с ПСЖ новый контракт, если в него будет включен пункт перехода в "Реал"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by