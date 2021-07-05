











пишет ru.oxu.az, так как дорожит хорошими отношениями с руководством клуба. Регламент французской федерации футбола запрещает клубам прописывать отступные в контрактах игроков, поэтому единственный вариант для ПСЖ и Мбаппе – устная договоренность без юридической силы. Клуб опасается идти на такой шаг, в то время как Мбаппе не хочет покидать ПСЖ со скандалом,ru.oxu.az, так как дорожит хорошими отношениями с руководством клуба.





Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе не станет продлевать контракт с ПСЖ, о чем уже уведомил руководство. Несмотря на то что действующий договор истекает следующим летом, парижане не намерены продавать Килиана в это трансферное окно.





Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако". В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.