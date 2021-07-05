«Лихорадочно ищет возможность вернуться» к политике балансирования. Суздальцев рассказал, почему мечты властей РФ увидеть Лукашенко в Крыму не сбудутся









написал в своем тг-канале политолог. «Игнорирование Минском возвращения Крыма в состав России ставит под вопрос всю антинатовскую и антиукраинскую риторику А. Лукашенко. Более того, в России отмечают, что с августа 2020 года белорусское руководство не сделало решительных шагов в сторону интеграции с Россией, отделавшись незначительной по объему переадресацией части белорусского экспорта на российские порты», —в своем тг-канале политолог.





пишет Телеграф, По его мнению,Телеграф, Минск , как всегда, «активно использует Москву, включая российские кредиты, но только обещает продвижения в сфере, к примеру, «дорожных карт».





«Имеются большие сомнения в том, что А. Лукашенко примет приглашение российской стороны и посетит Крым. Визит означал бы признание Республикой Беларусь полуострова российским регионом и, скорее всего, окончательно обрубил бы контакты РБ с Западом. Между тем, находясь под санкциями, А. Лукашенко лихорадочно ищет возможность вернуться к традиционной для Минска политике балансирования между Россией и Западом», — считает российский политолог.





В Кремле рассчитывают, что Александр Лукашенко приедет в аннексированный Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телеканала в субботу, 3 июля.





«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем», — сказал Песков.