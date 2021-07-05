Селиверстов: извне пытаются блокировать привлечение ресурсов в инвестпроекты









пишет Officelife.media, что к настоящему времени текущий кредитный портфель ЕАБР в Беларуси достиг $1 млрд и это «достаточно позитивно». Министр добавил,Officelife.media, что к настоящему времени текущий кредитный портфель ЕАБР в Беларуси достиг $1 млрд и это «достаточно позитивно».





Селиверстов пояснил, что объективно находить новые ресурсы стало сложнее из-за пандемии. Поэтому от ЕАБР ожидается активизация деятельности в границах ЕАЭС.





Запланировано, что ЕАБР в ближайшее время подготовит страновые стратегии для государств-участников на 2022–2026 годы. Они будут учитывать особенности каждой страны-участницы.







