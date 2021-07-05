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Кукурузу нельзя есть в таких случаях

Польза кукурузы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врачи выяснили, кому строго запрещено есть кукурузу При отсутствии противопоказаний кукурузу можно употреблять как взрослым, так и детям.

Кому нельзя есть кукурузу, в чем ее польза и противопоказания - читайте ниже в нашем материале.Если у вас повышенная свертываемость крови. При частом употреблении продукта он может способствовать сгущению крови (из-за высокого содержания витамина К), что в самых тяжелых случаях чревато тромбофлебитом.При заболеваниях ЖКТ. Кукуруза - не самый простой для переваривания продукт, поэтому рисковать не стоит. Если у вас проблемы с пищеварением, откажитесь от злака, чтобы не получить, как минимум, вздутие в кишечнике.Если у вас недостаток веса и плохой аппетит. Людям с проблемой недостаточного веса кукуруза не рекомендована, так как она требует большого количества ферментов для переваривания. Кроме того злак снижает аппетит.Также могут возникнуть аллергические реакции на кукурузу в виде сыпи и зуда.Если же у вас нет перечисленных выше противопоказаний, не отказывайте себе в удовольствии полакомиться теплым початком. Ведь кукуруза очень богата полезными веществами. Она содержит:витамины А, С, Е;никотиновую кислоту;пантотеновую и фолиевую кислоты;калий и кальций;натрий и никель;фосфор и магний.Овощ оказывает такое полезное воздействие на организм:оказывает благотворное действие на работу кишечного тракта и помогает при запорах,выводит из организма "плохой" холестерин и чистит сосудистое русло,хорошо влияет на мочеполовую систему человека,помогает поддерживать хорошее настроение.При отсутствии противопоказаний кукурузу можно употреблять как взрослым, так и детям, пожилым людям и даже беременным и кормящим мамам. Главное, помнить золотое правило: все хорошо, что в меру.