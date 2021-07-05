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Врачи выяснили, кому строго запрещено есть кукурузу

05.07.2021 09:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врачи выяснили, кому строго запрещено есть кукурузу
Фото: freepik
В Украине стартовал сезон кукурузы, кочаны которой начали выкладывать на полки супермаркетов и прилавки овощных лотков. Овощ принято отваривать и с удовольствием поедать всем семейством, приправив солью. Но такое лакомство достаточно тяжелое и показано не всем.

Кому нельзя есть кукурузу, в чем ее польза и противопоказания - читайте ниже в нашем материале.

Кукурузу нельзя есть в таких случаях


Если у вас повышенная свертываемость крови. При частом употреблении продукта он может способствовать сгущению крови (из-за высокого содержания витамина К), что в самых тяжелых случаях чревато тромбофлебитом.

При заболеваниях ЖКТ. Кукуруза - не самый простой для переваривания продукт, поэтому рисковать не стоит. Если у вас проблемы с пищеварением, откажитесь от злака, чтобы не получить, как минимум, вздутие в кишечнике.

Если у вас недостаток веса и плохой аппетит. Людям с проблемой недостаточного веса кукуруза не рекомендована, так как она требует большого количества ферментов для переваривания. Кроме того злак снижает аппетит.

Также могут возникнуть аллергические реакции на кукурузу в виде сыпи и зуда.


Польза кукурузы


Если же у вас нет перечисленных выше противопоказаний, не отказывайте себе в удовольствии полакомиться теплым початком. Ведь кукуруза очень богата полезными веществами. Она содержит:

витамины А, С, Е;

никотиновую кислоту;

пантотеновую и фолиевую кислоты;

калий и кальций;

натрий и никель;

фосфор и магний.

Овощ оказывает такое полезное воздействие на организм:

оказывает благотворное действие на работу кишечного тракта и помогает при запорах,

выводит из организма "плохой" холестерин и чистит сосудистое русло,

хорошо влияет на мочеполовую систему человека,

помогает поддерживать хорошее настроение.

При отсутствии противопоказаний кукурузу можно употреблять как взрослым, так и детям, пожилым людям и даже беременным и кормящим мамам. Главное, помнить золотое правило: все хорошо, что в меру.
 
 
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При отсутствии противопоказаний кукурузу можно употреблять как взрослым, так и детям.
 
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