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Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Что строго запрещено делать в этот день, какие традиции нужно соблюдать, важные приметы и обряды праздника, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
Что нужно сделать в Евсеев день
Раньше люди верили, что почищенный в этот день колодец придаст воде не только чистоту, но и наделит ее целебными свойствами.
В этот день можно заняться огородом (дачей, приусадебным участком). 5 июля можно сеять редис, а цветы обрабатывать от вредителей.
В народе называли именины Евсевия днем встреч. "Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать", - говорили люди. С любимыми людьми старались не ссориться и не расставаться.
Также 5 июля считается днем исцеления души и тела. Вечером по традиции отправлялись париться в бане, используя свежие веники. Это, по приметам, обещало крепкое здоровье на весь год.
Важные приметы 5 июля
Днем пошел дождь - к хорошему урожаю.
Жара на Евсея - в декабре будут сильные морозы.
Вечером выпала роса - на следующий день будет хорошая погода.
Комары летают роем - быть хорошей погоде.
Низкие черные облака быстро движутся по небу - к ненастью.
Что строго запрещено делать в этот праздник
Ходить по магазинам, чтобы не купить лишнего - высока вероятность спонтанных ненужных покупок.
Сплетничать, обсуждать других людей, направлять свой негатив на других людей, допускать плохие мысли.
Ссориться с родными, близкими, любимыми людьми, "плохо" расставаться, разлучаться и принимать решение о разрыве отношений.
Именины в этот день празднуют:
Василий, Геннадий, Зина, Ульяна. Поздравьте их с днем ангела!
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Жара на Евсея - в декабре будут сильные морозы.
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