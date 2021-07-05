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В Борисове пропал молодой мужчина
Источник материала: Навiны
На Минщине ведутся поиски 21-летнего Ильи Синицы.
Как сообщается, молодой человек 30 июня находился в гостях у бабушки на улице Труда, 58 откуда около 21:25 ушел в неизвестном направлении и пропал.
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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На Минщине ведутся поиски 21-летнего Ильи Синицы.
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