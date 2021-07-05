В Борисове пропал молодой мужчина

На Минщине ведутся поиски 21-летнего Ильи Синицы.





Как сообщается, молодой человек 30 июня находился в гостях у бабушки на улице Труда, 58 откуда около 21:25 ушел в неизвестном направлении и пропал.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.