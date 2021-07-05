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Главный тренер «Руха» поддержал журналиста Александра Ивулина

05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главный тренер «Руха» Кирилл Альшевский поддержал арестованного журналиста Tribuna.com и автора канала «ЧестнОК» Александра Ивулина.

Главный тренер «Руха» поддержал журналиста Александра Ивулина

Как передает корреспондент Tribuna.com, после окончания пресс-конференции Альшевский поддержал Ивулина, сказав: «Саше Ивулину – сил».

Ранее первым из представителей высшей лиги Ивулина поддержал футболист «Спутника» Александр Холодинский, а также завершившие карьеру игроки Дмитрий Мозолевский и Виталий Трубило.

Журналиста Tribuna.com и автора канала «ЧестнОК» Александра Ивулина подозревают по уголовной статье 342-й УК Беларуси. По ней грозит до четырех лет лишения свободы.

В данный момент Ивулин находится в статусе подозреваемого. В течение 72 часов ему должны избрать меру пресечения, в течение десяти суток – предъявить обвинение. В противном случае Ивулин будет освобожден из-под стражи.


Главный тренер «Руха» поддержал журналиста Александра Ивулина

Напомним, Александр Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.

Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было. Судья отклонила ходатайство с просьбой опросить свидетелей, который могут подтвердить, что флага не было. 3 июля Ивулин должен был выйти на свободу.

30 декабря Ивулина оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). 15 ноября его задержали на акции протеста в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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