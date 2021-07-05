Головченко – о санкциях: стимулирующий и мотивирующий фактор

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Премьер-министр Роман Головченко высказался о документах по интеграции с Россией и западных санкциях.

По его словам с Москвой осталось согласовать технические моменты, сообщает TUT.BY .

– Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте с моим коллегой — председателем правительства России. Вице-премьеры фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован, — сказал Роман Головченко в эфире Беларусь 1. – Это создаст для нас фактически новый план работы в рамках Союзного государства.

Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство. Будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все.

О санкциях Головченко сказал следующее:

– Конечно, нельзя сказать, что мы легкомысленно относимся или пренебрегаем этим явлением. Но мы как правительство Беларуси имеем четкий план работы в этих условиях.

Сейчас я бы не заострял внимание на том, какие потери будут. Мы же знаем, что большинство прогнозов по отношению к Беларуси не сбывается. И это хорошо. Уверен в том, что и эти прогнозы (падение белорусской экономики на 7-14%. — Прим. TUT.ВY) не сбудутся.

Мы, возможно, станем еще более мотивированными. Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее. Активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти, — в частности в Казахстан.

Это не новый рынок, но в ходе работы мы нашли абсолютно конкретные проекты, за счет которых мы будем прирастать в следующие несколько лет. В этом плане это для нас определенный стимулирующий и мотивирующий фактор.

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