ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко – о санкциях: стимулирующий и мотивирующий фактор

05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Премьер-министр Роман Головченко высказался о документах по интеграции с Россией и западных санкциях.

По его словам с Москвой осталось согласовать технические моменты, сообщает TUT.BY.

– Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте с моим коллегой — председателем правительства России. Вице-премьеры фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован, — сказал Роман Головченко в эфире Беларусь 1. – Это создаст для нас фактически новый план работы в рамках Союзного государства.

Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство. Будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все.

О санкциях Головченко сказал следующее:

– Конечно, нельзя сказать, что мы легкомысленно относимся или пренебрегаем этим явлением. Но мы как правительство Беларуси имеем четкий план работы в этих условиях.

Сейчас я бы не заострял внимание на том, какие потери будут. Мы же знаем, что большинство прогнозов по отношению к Беларуси не сбывается. И это хорошо. Уверен в том, что и эти прогнозы (падение белорусской экономики на 7-14%. — Прим. TUT.ВY) не сбудутся.

Мы, возможно, станем еще более мотивированными. Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее. Активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти, — в частности в Казахстан.

Это не новый рынок, но в ходе работы мы нашли абсолютно конкретные проекты, за счет которых мы будем прирастать в следующие несколько лет. В этом плане это для нас определенный стимулирующий и мотивирующий фактор.

Что разрушает надежды белорусских властей на нефть из Казахстана

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр также высказался о документах по интеграции с Россией.
 
Новости дня
Новости разные
 
Народные приметы на 5 июля: в Евсеев день боялись женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by