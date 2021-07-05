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Тропический шторм «Эльза» приближается к берегам южных штатов США
Источник материала: ОНТ
Тропический шторм «Эльза» приближается к берегам южных штатов Америки. Сформировавшись в Атлантическом океане, он уже обрушился на южное побережье Гаити и Доминиканской Республики, затронув до этого острова в Карибском море.
Скорость ветра достигает 120 километров в час. Жертвами стихии уже стали по меньшей мере три человека. На Барбадосе повреждены около тысячи домов, десятки жилищ разрушены полностью. В 15 округах штата Флориды введен режим чрезвычайной ситуации.
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Тропический шторм «Эльза» приближается к берегам южных штатов Америки. Сформировавшись в Атлантическом океане, он уже обрушился на южное побережье Гаити и...
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