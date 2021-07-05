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Какие законы нужно соблюдать блогерам в Беларуси и как платить налоги?
Источник материала: ОНТ
В мире уже свыше двух миллиардов блогеров. Они пишут посты и создают видеоролики о себе и своём стиле жизни, о путешествиях, красоте, автомобилях, бизнесе и многом другом. Одни причисляют блогерство к хобби, за которое можно получить приличную сумму, другие – к профессии. В любом случае доход от этой деятельности должен быть официальным. Обязанность платить налоги распространяется на всех, кто зарабатывает с помощью блога в интернете.
Платить налоги со своих доходов нужно, если блогер постоянно проживает в Беларуси. До 31 марта ему необходимо заполнить декларацию по состоянию на предыдущий год. Напомним, сегодня ставка подоходного налога составляет 13%. Аналогичный порядок стоит соблюдать и в том случае, если деньги пришли из-за границы, например, от иностранной организации.
Реклама – основной источник дохода блогеров, но стоит знать, как делать её легально. Во-первых, чтобы избежать проблем, важно изучить закон «О рекламе». И помнить, что некоторые вещи пиарить вообще нельзя: например, астрологов и колдунов, а лекарства и БАДы без разрешения Минздрава.
Если блогер постоянно получает доход за рекламу от нескольких источников, то ему стоит зарегистрироваться как индивидуальному предпринимателю. Это позволит выбрать упрощённую систему уплаты налогов и возможность гибких отчислений в ФСЗН.
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В мире уже свыше двух миллиардов блогеров. Они пишут посты и создают видеоролики о себе и своём стиле жизни, о путешествиях, красоте, автомобилях, бизнесе и многом...
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