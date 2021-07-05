Какие законы нужно соблюдать блогерам в Беларуси и как платить налоги?

Источник материала: ОНТ

В мире уже свыше двух миллиардов блогеров. Они пишут посты и создают видеоролики о себе и своём стиле жизни, о путешествиях, красоте, автомобилях, бизнесе и многом другом. Одни причисляют блогерство к хобби, за которое можно получить приличную сумму, другие – к профессии. В любом случае доход от этой деятельности должен быть официальным. Обязанность платить налоги распространяется на всех, кто зарабатывает с помощью блога в интернете.

Андрей Ковалевский, начальник Главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси: «Первый вид доходов – это пожертвование/дарение. Когда пользователь оплачивает просто какие-то денежные средства лицу, которое разместило контент. Как правило, обычно под роликом размещаются данные банковской карты и электронных кошельков, на что перечисляют. Если эти доходы носят характер дарения или пожертвования, то доходы в пределах 7521 рубля не облагается подоходным налогом, а доходы, которые превышают эту сумму, облагаются подоходным налогом».

Платить налоги со своих доходов нужно, если блогер постоянно проживает в Беларуси. До 31 марта ему необходимо заполнить декларацию по состоянию на предыдущий год. Напомним, сегодня ставка подоходного налога составляет 13%. Аналогичный порядок стоит соблюдать и в том случае, если деньги пришли из-за границы, например, от иностранной организации.

Андрей Ковалевский, начальник Главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси: «Вторая группа доходов – это какие-то платные услуги, которые представляет блогер. Например, он проводит вебинары, тренинги или просто говорит, что представляет платный контент. В данном случае блогеру необходимо со всей суммы оплачивать 13%. Точно так же по концу года представить декларацию и оплатить подоходный налог»..

Реклама – основной источник дохода блогеров, но стоит знать, как делать её легально. Во-первых, чтобы избежать проблем, важно изучить закон «О рекламе». И помнить, что некоторые вещи пиарить вообще нельзя: например, астрологов и колдунов, а лекарства и БАДы без разрешения Минздрава.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «К сожалению, при контроле за рекламой мы видим, что это происходит не всегда. Иногда блогеры создают такие видеозаписи, такие репортажи делают, в которых рассказывают о товаре так, что нарушают законодательство о рекламе. Например, сравнивают товары с товарами других производителей, негативно отзываются о других производителях и т.д. Что может повлечь, во-первых, вынесение предписания, т.е. тогда такой репортаж должен быть удалён из блога, а второй момент – это может быть и административная ответственность, т.е. штраф».

Если блогер постоянно получает доход за рекламу от нескольких источников, то ему стоит зарегистрироваться как индивидуальному предпринимателю. Это позволит выбрать упрощённую систему уплаты налогов и возможность гибких отчислений в ФСЗН.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram