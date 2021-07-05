Международный день Днепра отметила Беларусь на выходных

Источник материала: ОНТ

Еще одну дата, значимую для Беларуси отметили на выходных. 3 июля – Международный день Днепра. Река входит в четверку крупнейших в Европе. Она издревле связывает народы Беларуси, России и Украины.

2 тысячи 200 километров и путь длиной в 3 государства. Четверть проходит по территории нашей страны. Днепр – это не просто часть экосистемы, река во все времена формировала культуру и быт миллионов людей. С ним связаны легенды, песни и приметы. А еще это кормилец для всех, кто живет по руслу реки.

У Днепра богатая история. Первое упоминание – за 5 веков до нашей эры. Река – важная часть пути «из варяг в греки». Были времена, когда выуживали раков и даже осетров. На уникальных кадрах – семья императора Николая Второго во время Крещения спускается к реке, а в кадр попадает старинный мост. Тогда он был деревянным, длиною в 100 метров. Современный вариант – с реконструкцией 2016 года – добавил удобства местным жителям и украсил город.

Александра Буракова, заведующая отделом Могилевского областного краеведческого музея: «Сейчас ширина моста составляет 24 метра. Были сделаны 118 медальонов, которые украшают этот мост. На медальонах изображены гербы Могилева. И львы, которые являются символом Могилева».

Днепру посвящали картины, песни и стихи. Река помнит важные вехи в истории страны, а в настоящем – удивляет флорой, фауной и величественной красотой.

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