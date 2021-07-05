Гороскоп на 5 июля: благополучный день у Овнов, удача у Львов и напряженный день у Скорпионов

Источник материала: ОНТ

У Овнов сегодня благополучный день, наполненный приятными событиями. Порадует душу подготовка к отпуску. Встреча с друзьями позволит вам вспомнить счастливые моменты.

Тельцам следует остерегаться мошенников, тогда поводов для плохого настроения не будет. Звёзды рекомендуют вам заняться оздоровительными процедурами и спортом.

У Близнецов на работе аврал! Если вы проявите терпение, то добьётесь отличных результатов. Обратите внимание на своё самочувствие.

У Раков сегодня есть все шансы стать причиной затяжного конфликта. Старайтесь проявлять корректность по отношению к людям. Это позволит вам избежать недоразумений.

Удача сама плывёт в руки ко Львам. Ваша природная решительность может обернуться для вас выгодной сделкой.

Девы, вам придётся скорректировать намеченные на сегодня планы. Звёзды советуют вам проявить благоразумие и рассудительность.

Весам лучше не выяснять отношений с коллегами и родными. Спокойные виды деятельности и творчество помогут вам уравновесить эмоциональное состояние.

Напряжённый день будет у Скорпионов. Вы наметили столько дел, что справиться с ними будет довольно сложно. Постарайтесь выделить главное и не откладывать на потом самое сложное.

Стрельцам может поступить заманчивое предложение о сотрудничестве. Вы давно рассматриваете вопрос о новом месте работы. Воспользуйтесь предоставленной возможностью.

Козероги будут наслаждаться свободным временем, которое с удовольствием посвятят домашнему хозяйству и семейным вопросам. Родные оценят ваш энтузиазм.

У Водолеев из-за личных неурядиц могут испортиться отношения с партнёрами. Звёзды рекомендуют вам уделить больше времени решению деловых вопросов.

Рыбы, проект, который вы затеяли, потребует больших расходов и постоянного мониторинга. романтические отношения добавят вдохновения.

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