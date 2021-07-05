ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 5 июля: благополучный день у Овнов, удача у Львов и напряженный день у Скорпионов

05.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 5 июля: благополучный день у Овнов, удача у Львов и напряженный день у Скорпионов

У Овнов сегодня благополучный день, наполненный приятными событиями. Порадует душу подготовка к отпуску. Встреча с друзьями позволит вам вспомнить счастливые моменты.

Тельцам следует остерегаться мошенников, тогда поводов для плохого настроения не будет. Звёзды рекомендуют вам заняться оздоровительными процедурами и спортом.

У Близнецов на работе аврал! Если вы проявите терпение, то добьётесь отличных результатов. Обратите внимание на своё самочувствие.

У Раков сегодня есть все шансы стать причиной затяжного конфликта. Старайтесь проявлять корректность по отношению к людям. Это позволит вам избежать недоразумений.

Удача сама плывёт в руки ко Львам. Ваша природная решительность может обернуться для вас выгодной сделкой.

Девы, вам придётся скорректировать намеченные на сегодня планы. Звёзды советуют вам проявить благоразумие и рассудительность.

Весам лучше не выяснять отношений с коллегами и родными. Спокойные виды деятельности и творчество помогут вам уравновесить эмоциональное состояние.

Напряжённый день будет у Скорпионов. Вы наметили столько дел, что справиться с ними будет довольно сложно. Постарайтесь выделить главное и не откладывать на потом самое сложное.

Стрельцам может поступить заманчивое предложение о сотрудничестве. Вы давно рассматриваете вопрос о новом месте работы. Воспользуйтесь предоставленной возможностью. 

Козероги будут наслаждаться свободным временем, которое с удовольствием посвятят домашнему хозяйству и семейным вопросам. Родные оценят ваш энтузиазм. 

У Водолеев из-за личных неурядиц могут испортиться отношения с партнёрами. Звёзды рекомендуют вам уделить больше времени решению деловых вопросов. 

Рыбы, проект, который вы затеяли, потребует больших расходов и постоянного мониторинга. романтические отношения добавят вдохновения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Овнов сегодня благополучный день, наполненный приятными событиями. Порадует душу подготовка к отпуску. Встреча с друзьями позволит вам вспомнить счастливые...
 
Новости дня
Новости разные
 
«А потом КГБ рапортует о блестящей операции». Несколько фактов о «покушении» на Азаренка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by