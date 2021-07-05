Что такое независимость? Мнение белорусов

Источник материала: ОНТ

Что такое независимость? Почему это важно для каждого? Ради чего отданы миллионы жизней в годы Великой Отечественной и какое значение имеет суверенитет страны для всех ее жителей? На эти вопросы у белорусов есть ответы, и никто не сомневается в главном: жить в мире и единстве – наивысшая ценность.

Александр Бурый, генеральный директор Национального парка «Беловежская пуща»: «Каждый сегодня вправе выбирать свою жизнь, судьбу, и мы – белорусы как нация – можем быть самостоятельными и самодостаточными. У нас широкая культура, прекрасные люди. Зная историю, что Беларусь прошла в лихие годы, и Вторая мировая показала, что белорусы достойны быть независимыми. Что мы никому не поддадимся, не будем порабощены никем, мы будем независимы и сами решать свою судьбу».

Елена Казначеева, житель г. Рогачева: «Это возможность строить свою жизнь под мирным и счастливым небом. Возможность растить детей счастливыми и здоровыми. И возможность утром просыпаться и понимать, что ты будешь делать в этот день и в следующий день».

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