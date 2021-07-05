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Что такое независимость? Мнение белорусов
Источник материала: ОНТ
Что такое независимость? Почему это важно для каждого? Ради чего отданы миллионы жизней в годы Великой Отечественной и какое значение имеет суверенитет страны для всех ее жителей? На эти вопросы у белорусов есть ответы, и никто не сомневается в главном: жить в мире и единстве – наивысшая ценность.
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Что такое независимость? Почему это важно для каждого? Ради чего отданы миллионы жизней в годы Великой Отечественной и какое значение имеет суверенитет страны для...
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