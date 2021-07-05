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Главы МИД Германии, Испании и Швеции призвали к ядерному разоружению

05.07.2021 09:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Странам, обладающим ядерным оружием, необходимо принимать дальнейшие решительные шаги по разоружению. С таким призывом министры иностранных дел Германии, Испании и Швеции Хайко Мас, Аранча Гонсалес Лая и Анн Линде выступили в гостевом комментарии для издания Rheinische Post, опубликованном в понедельник, 5 июля.

Среди прочего авторы предлагают уменьшить роль ядерного оружия в стратегиях и доктринах, снизить угрозу случайного применения ядерного оружия, продолжать сокращать ядерные арсеналы и создать основу для нового поколения соглашений о контроле над вооружениями.

Материал приурочен к саммиту Стокгольмской инициативы по разоружению, который пройдет 5 июля в Мадриде. Необходимо полностью прекратить испытания ядерного оружия, а также возобновить переговоры по договору о запрете производства расщепляемого материала для военных целей, подчеркивается в статье.

Стокгольмская инициатива была запущена в 2019 году. Наряду с Германией, Испанией и Швецией участниками проекта являются Аргентина, Индонезия, Иордания, Казахстан, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея и Япония.

За 2020 год количество развернутых единиц ядерного оружия в мире выросло с 3720 до 3825. У США и России за год их число увеличилось примерно на 50 единиц, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованного в середине июня.

При этом общее число единиц ядерного оружия в мире уменьшилось с 13 400 до 13 080. Более 90 процентов арсенала приходится на Соединенные Штаты и Россию, остаток делят между собой Великобритания, Израиль, Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея и Франция.

Контроль над ядерными вооружениями стал одной из тем встречи президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина в Женеве. Вашингтон и Москва "даже в периоды напряженности способны к прогрессу в достижении общей цели предсказуемости в стратегической сфере, уменьшая риск вооруженных конфликтов и угрозу ядерной войны", указали лидеры двух стран в совместном заявлении.

 
 
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Странам, обладающим ядерным оружием, необходимо принимать дальнейшие решительные шаги по разоружению. С таким призывом министры иностранных дел Германии, Испании...
 
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