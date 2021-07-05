Погиб создатель ансамбля народной музыки «Свята» Василий Куприяненко

Ансамбль «Свята» с 1980-х возрождал в Беларуси народную музыку

На 72-м году жизни погиб заслуженный артист Беларуси, основатель Белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята» Василий Куприяненко. Об этом сообщили его друзья,НН.

«Его знаменитый шпагат на сцене с гармошкой — просто шедевр! Благодаря Василию Алексеевичу в Беларуси и за пределами звучат «Цячэ вада ў ярок», «Мае вочы чорныя», «Пасеяла гурочкі», «Калі каліна не цвіла», «Мамачка родна, пусці на сяло» и другие, более 300 инструментальных обработок народной музыки и песен. Изданы несколько сборников! Вечная память, знаменитый маэстро!» —руководитель ансамбля «Свята» Вячеслав Статкевич.