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Трампа навсегда забанили в Twitter из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию»
Источник материала: Партизан
Сначала 45-й президент США лишился своих страничек в Instagram и Facebook, а теперь у него забрали и возможность писать посты в Twitter.
После событий 6 января, когда сторонники республиканца штурмовали Капитолий, соцсеть лишь на 12 часов притормозила активность Трампа в Twitter,
В официальном заявлении Twitter также сказано, что соцсеть «существует для того, чтобы общественность могла напрямую слышать мнение избранных официальных лиц и мировых лидеров». При этом активность Дональда Трампа на этой неделе стала последней каплей. Именно в Twitter политик, известный своими эксцентричными постами, заявил, что не пойдет на инаугурацию нового президента Джо Байдена, которая назначена на 20 января.
За постами Трампа в Twitter следили 88 млн человек, поэтому у 45-го президента есть повод для печали. Как сообщает Politico, от гнева он потерял над собой контроль. К слову, политик не собирался легко сдаваться и даже пытался избежать блокировки, используя учетную запись @POTUS — официальный аккаунт президента США. В своих постах он намекнул, что не будет молчать и даже планирует создать собственную платформу. Но в итоге и здесь потерпел неудачу — сообщения быстро удалили.
Любопытно, что мнения пользователей соцсети разделились. Пока одни приветствуют пожизненную блокировку Трампа, другие уже обвинили Twitter в цензуре и покушении на свободу слова.
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Сначала 45-й президент США лишился своих страничек в Instagram и Facebook, а теперь у него забрали и возможность писать посты в Twitter.
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