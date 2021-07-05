ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трампа навсегда забанили в Twitter из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию»

05.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сначала 45-й президент США лишился своих страничек в Instagram и Facebook, а теперь у него забрали и возможность писать посты в Twitter.



После событий 6 января, когда сторонники республиканца штурмовали Капитолий, соцсеть лишь на 12 часов притормозила активность Трампа в Twitter, пишет Office Life, но сегодня утром появилось сообщение, что аккаунт @realDonaldTrump забанили навсегда «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

В официальном заявлении Twitter также сказано, что соцсеть «существует для того, чтобы общественность могла напрямую слышать мнение избранных официальных лиц и мировых лидеров». При этом активность Дональда Трампа на этой неделе стала последней каплей. Именно в Twitter политик, известный своими эксцентричными постами, заявил, что не пойдет на инаугурацию нового президента Джо Байдена, которая назначена на 20 января.

За постами Трампа в Twitter следили 88 млн человек, поэтому у 45-го президента есть повод для печали. Как сообщает Politico, от гнева он потерял над собой контроль. К слову, политик не собирался легко сдаваться и даже пытался избежать блокировки, используя учетную запись @POTUS — официальный аккаунт президента США. В своих постах он намекнул, что не будет молчать и даже планирует создать собственную платформу. Но в итоге и здесь потерпел неудачу — сообщения быстро удалили.

Любопытно, что мнения пользователей соцсети разделились. Пока одни приветствуют пожизненную блокировку Трампа, другие уже обвинили Twitter в цензуре и покушении на свободу слова. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала 45-й президент США лишился своих страничек в Instagram и Facebook, а теперь у него забрали и возможность писать посты в Twitter.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный тренер «Руха» поддержал журналиста Александра Ивулина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by