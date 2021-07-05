Трампа навсегда забанили в Twitter из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию»









пишет Office Life, но сегодня утром появилось сообщение, что аккаунт @realDonaldTrump забанили навсегда «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». После событий 6 января, когда сторонники республиканца штурмовали Капитолий, соцсеть лишь на 12 часов притормозила активность Трампа в Twitter,Office Life, но сегодня утром появилось сообщение, что аккаунт @realDonaldTrump забанили навсегда «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».





В официальном заявлении Twitter также сказано, что соцсеть «существует для того, чтобы общественность могла напрямую слышать мнение избранных официальных лиц и мировых лидеров». При этом активность Дональда Трампа на этой неделе стала последней каплей. Именно в Twitter политик, известный своими эксцентричными постами, заявил, что не пойдет на инаугурацию нового президента Джо Байдена, которая назначена на 20 января.





За постами Трампа в Twitter следили 88 млн человек, поэтому у 45-го президента есть повод для печали. Как сообщает Politico, от гнева он потерял над собой контроль. К слову, политик не собирался легко сдаваться и даже пытался избежать блокировки, используя учетную запись @POTUS — официальный аккаунт президента США. В своих постах он намекнул, что не будет молчать и даже планирует создать собственную платформу. Но в итоге и здесь потерпел неудачу — сообщения быстро удалили.





Любопытно, что мнения пользователей соцсети разделились. Пока одни приветствуют пожизненную блокировку Трампа, другие уже обвинили Twitter в цензуре и покушении на свободу слова.







