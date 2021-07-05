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Виталий Жуковский: перенесли бы на какое-нибудь картофельное поле — "Витебску" было бы еще легче добиться ничьей

05.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский дал оценку гостевой ничьей с "Витебском" (0:0) в матче 15-го тура чемпионата страны.



Сильно огорчены потерей очков, но здесь никому не бывает легко. "Витебск" сделал все возможное, чтобы отобрать очки. Мы, к сожалению, не реализовали моменты стопроцентные. Не могу сказать, что их много было, но два таких железобетонных. Но ребята бились — молодцы. Неплохо в принципе действовали. Но было серьезное огорчение — не совсем, с моей точки зрения, спортивный принцип. Да, бывают малые хитрости, но когда вытворяют такое с полем… Здесь всегда было хорошее поле, хорошо поливали его, оно очень быстрое, но сегодня просто ужас был. Во-первых, его некачественно постригли — высоко. Взяли, покатали, что было видно невооруженным глазом. И, когда началась игра, оно стало подыматься такими бороздами. Не боюсь критики в свой адрес. Да, мы были в равных условиях, но надо было тогда сделать так, чтобы перенести на какое-нибудь картофельное поле. Там бы сыграли, никаких бы проблем не было. И "Витебску" было бы еще легче добиться этой ничьей, пишет Прессбол

Надеюсь, это придаст импульс команде соперника. Чтобы у них все, что им обещали, как говорится, все у них получалось. А мы идем дальше. Но осадочек все-таки в этом плане остался. Мы думали, что поиграем в футбол довольно-таки интересный. Потому что "Витебск" всегда был интересной атакующей командой. К сожалению, не получилось. Был футбол в пас от начала ворот. А что касается развития атак, там, к сожалению, на таком поле уже было невозможно играть, хотя на картинке оно вроде качественное. Как получилось, так получилось. Поздравляю соперника с добытым очком. Даже вдесятером играли — имели голевой момент: Филипович с углового чуть не попал.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский дал оценку гостевой ничьей с "Витебском" (0:0) в матче 15-го тура чемпионата страны.
 
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