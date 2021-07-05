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«За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры»

05.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фонд культурной солидарности выпустил обращение.



«За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры», – говорится в заявлении.

Известные беларусские культурные деятели призвали присоединиться к международной неделе беларусской культуры, которая пройдет с 5 по 11 июля.

Подробности здесь.
 
 
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