







«За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры», – говорится в заявлении.





Известные беларусские культурные деятели призвали присоединиться к международной неделе беларусской культуры, которая пройдет с 5 по 11 июля.



