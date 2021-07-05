ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Народные приметы на 5 июля: в Евсеев день боялись женщин

05.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

5 июля в народе отмечают Евсеев день в честь церковного святого Евсевия Самосатского. Он погиб от рук женщины. Горожанка бросила ему в голову кусок черепицы с крыши. Мотив поступка объяснить не смогла. Считают, что сегодня женщины способны на безумства, поэтому стоит быть осторожным.




В этот день старались много думать и заботиться о любимом человеке и семье. Если вы с хорошими намерениями проведете это день, то судьба одарит вас счастьем на долгие годы.

Также сегодня варили липовые настойки. Считали могут лечить болезни и избавить от бессонницы или кошмаров.

Не советовали ходить по магазинам. Велика вероятность импульсивных покупок. Нельзя обсуждать других людей и ссориться - может плохо обернуться.

Народные приметы на 5 июля


Днем идет дождь - жди хорошего урожая.

Слишком жаркая погода - в декабре ждите сильных морозов.

Комары летают роем - к хорошей погоде.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 июля в народе отмечают Евсеев день в честь церковного святого Евсевия Самосатского. Он погиб от рук женщины. Горожанка бросила ему в голову кусок черепицы с крыши....
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы МИД Германии, Испании и Швеции призвали к ядерному разоружению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by