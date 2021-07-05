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Прогноз по валютам: как изменится курс доллара в начале июля

05.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К началу июля на валютном рынке Беларуси основные валюты повели себя неоднозначно: подорожал только доллар, а евро и российский рубль снизились. Как может измениться ситуация по курсам инвалют на этой неделе?


Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал специально для Myfin.by.

– На внешних рынках на прошлой неделе было две основные тенденции – это заметный рост доллара и заметное падение российского рубля. Пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,1940 до 1,1830, или на 1%. При этом доллар к российскому рублю подорожал с 72,2 до 73,6 российского рубля, или на 2%. Евро подорожал с 86,2 до 87,1 российского рубля, или на 1%.
В результате такой внешней динамики к белорусскому рублю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Доллар за неделю вырос на 0,52%. Евро снизился на 0,45%. А российский рубль подешевел на 1,42%.

В итоге после двух недель роста стоимость валютной корзины снизилась на 0,65%.


Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

В мире рост доллара к большинству других валют вероятнее всего продолжится. Это происходит на фоне ожидания того, что ФРС США раньше, чем другие центробанки, может начать ужесточать свою монетарную политику. При этом на фоне обсуждения новых санкций может продолжиться снижение российского рубля.

В этом случае доллар может подорожать до 2,56 белорусского рубля.

Евро может снизиться до 2,99 белорусского рубля.

А российский рубль может подешеветь до 3,41 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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К началу июля на валютном рынке Беларуси основные валюты повели себя неоднозначно: подорожал только доллар, а евро и российский рубль снизились. Как может...
 
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