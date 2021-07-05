Четыре сценария изменения медиапространства

Репрессии в отношении СМИ могут привести к деполитизации аудитории.





Леси Рудник, пишет Thinktanks.by. Об этом говорится в статье "Post-TUT.by: как меняется медиапотребление в Беларуси?" эксперта "Центра новых идей"Thinktanks.by.





"Репрессии развиваются и затрагивают не только отдельных журналистов и публикации, но и их аудиторию", - пишет эксперт. И задается вопросом - что будет в дальнейшем с аудиторией TUT.by, отмечая при этом, что пока говорить о полном разгроме этого издания преждевременно.





Самым понятным, по ее мнению, сценарием является "еще большая цифровизация и размывание аудитории. Скорее всего, белорусы будут искать информацию в других СМИ или в каналах «Telegram» и YouTube.





Второй сценарий предполагает, что "в поисках альтернативных источников белорусы могут сознательно или неосознанно выбирать более радикальные СМИ и каналы. В то же время ожидать, что радикализация будет происходить в направлении государственных СМИ, наивно".





Эксперт связывает еще один сценарий с возможностью возвращения TUT.by в новом виде. "Аудитория TUT.by не может быть распределена между другими СМИ, если СМИ могут быстро создать ребрендинг альтернативной платформы", - считает Леся Рудник.



