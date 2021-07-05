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ОАЭ требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти

05.07.2021 09:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 5 июля возобновит работу. Ранее переговоры было решено отложить на пару дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОАЭ требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти

Вопрос, не получивший разрешения в ходе трехдневных консультаций, касается позиции Объединенных Арабских Эмиратов, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти. Только так они согласны на продление сделки после апреля 2022 года и на рост добычи нефти в альянсе до конца 2021 года.

 
 
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 5 июля возобновит работу. Ранее переговоры было решено отложить на пару дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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