Головченко: в согласовании интеграционных карт между Беларусью и Россией остались только технические моменты

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В согласовании пакета "дорожных карт" по углублению интеграции между Беларусью и Россией остались только технические моменты, сообщил премьер-министр Роман Головченко.

"В этом вопросе достигнут существенный прогресс. Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов", - сказал Головченко в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня" .

Он отметил, что постоянно находится "в плотном контакте" со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. "Есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - добавил премьер-министр.

"Это создаст для нас новый план работы в рамках Союзного государства. Мы договорились как будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстаивать равные условия субъектам хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах администрирования налогов, их структуры", - уточнил Головченко.

Он полагает, что от этого выиграют все, а в первую очередь белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями. "А во-вторых, мы будем понимать, как мы будем совместно развивать промышленность, сельское хозяйство. По сути, это будет штаб для того, чтобы уйти от всех проблем, когда мы тратили деньги на создание одних их тех же компетенций", - сказал Головченко.