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В Госдуме посоветовали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
Источник материала: UDF
Михаил Шеремет. Фото: ФАН
«Мы всегда рады белорусскому народу, — цитирует депутата РИА Новости. — Это наши братья».
При этом он напомнил об активно развивающихся экономических отношениях между Крымом и Беларусью. В частности, Михаил Шеремет рассказал, что белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима местными жителями.
«У нас ещё очень много точек соприкосновения, поэтому мы ждём Лукашенко в Крыму», — резюмировал парламентарий.
Накануне руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Александра Лукашенко ожидают в Крыму.
«Ждём ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждём», — сказал Песков, не став при этом уточнять дату приезда Лукашенко на полуостров.
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