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Михаил Шеремет. Фото: ФАН

«Мы всегда рады белорусскому народу, — цитирует депутата РИА Новости. — Это наши братья».

«У нас ещё очень много точек соприкосновения, поэтому мы ждём Лукашенко в Крыму», — резюмировал парламентарий.

«Ждём ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждём», — сказал Песков, не став при этом уточнять дату приезда Лукашенко на полуостров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Госдуме посоветовали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым Михаил Шеремет. Фото: ФАН Михаил Шеремет — депутат нижней палаты российского парламента — заявил, что Александру Лукашенко пора занять четкую позицию по статусу...

При этом он напомнил об активно развивающихся экономических отношениях между Крымом и Беларусью. В частности,рассказал, что белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима местными жителями.Накануне руководитель пресс-службы российского лидеразаявил, чтоожидают в Крыму.