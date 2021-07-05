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В Госдуме посоветовали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым

05.07.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Госдуме посоветовали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
Михаил Шеремет. Фото: ФАН
Михаил Шеремет — депутат нижней палаты российского парламента — заявил, что Александру Лукашенко пора занять четкую позицию по статусу полуострова и посоветовал ему не откладывать поездку в Крым.

«Мы всегда рады белорусскому народу, — цитирует депутата РИА Новости. — Это наши братья».


При этом он напомнил об активно развивающихся экономических отношениях между Крымом и Беларусью. В частности, Михаил Шеремет рассказал, что белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима местными жителями.

«У нас ещё очень много точек соприкосновения, поэтому мы ждём Лукашенко в Крыму», — резюмировал парламентарий.


Накануне руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Александра Лукашенко ожидают в Крыму.

«Ждём ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждём», — сказал Песков, не став при этом уточнять дату приезда Лукашенко на полуостров.
 
 
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Михаил Шеремет. Фото: ФАН Михаил Шеремет — депутат нижней палаты российского парламента — заявил, что Александру Лукашенко пора занять четкую позицию по статусу...
 
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