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«А потом КГБ рапортует о блестящей операции». Несколько фактов о «покушении» на Азаренка
Источник материала: UDF
Валерий Карбалевич
1.В общем замысел выглядел сомнительный с самого начала. Чтобы схватить, скрутить, запихнуть в багажник здорового молодого мужчину, двух человек-нападающих явно недостаточно.
2.Сам Лукашенко признал, что это была операция спецслужб.
3.Как следует из сюжета БТ, нападавших было двое. Но Лукашенко называет только одну фамилию — Сосновский. И лицо его «подельника» почему-то не показывают.
4.В машине, на которой приехали нападающие, установлена видеокамера.
Все это сильно напоминает операцию против заговорщиков, которых арестовали в Москве (Федута, Зенкович). Спецслужбы подставляют своего человека, который провоцирует определенных людей на противоправный акт. А потом КГБ рапортует о блестящей операции, БТ повествует о злостных террористах. На этом основании Лукашенко «поручил правоохранительным органам провести, грубо говоря, зачистку по всей стране».
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Сам Лукашенко признал, что это была операция спецслужб.
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