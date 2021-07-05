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Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости

Минск, как всегда, активно использует Москву, включая российские кредиты, но только обещает продвижения в сфере, к примеру, «дорожных карт».

Между тем, находясь под санкциями, А. Лукашенко лихорадочно ищет возможность вернуться к традиционной для Минска политике балансирования между Россией и Западом.

«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем», — сказал 3 июля в эфире российского телеканала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суздальцев: Лукашенко лихорадочно ищет возможность вернуться к политике балансирования между Россией и Западом Вряд ли Лукашенко примет приглашение российской стороны и посетит Крым, считает эксперт.