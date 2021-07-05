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Суздальцев: Лукашенко лихорадочно ищет возможность вернуться к политике балансирования между Россией и Западом
Источник материала: UDF
Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости
- Вчера о «будущем» визите белорусского руководителя на полуостров говорили в Государственной Думе. Отметим, что до настоящего момента официальный Минск не отреагировал на приглашение. Сам А. Лукашенко хранит молчание, -
Игнорирование Минском возвращения Крыма в состав России ставит под вопрос всю антинатовскую и антиукраинскую риторику А. Лукашенко.
Более того, в России отмечают, что с августа 2020 года белорусское руководство не сделало решительных шагов в сторону интеграции с Россией, отделавшись незначительной по объему переадресацией части белорусского экспорта на российские порты.
Минск, как всегда, активно использует Москву, включая российские кредиты, но только обещает продвижения в сфере, к примеру, «дорожных карт».
Вчера о том, что «уже почти все готово» в сфере формализации экономической интеграции, говорил белорусский премьер Р. Головченко. Это не первое заявление на этот счет высших белорусских чиновников. А. Лукашенко по этому поводу, как всегда, отмалчивается.
Имеются большие сомнения в том, что А. Лукашенко примет приглашение российской стороны и посетит Крым. Визит означал бы признание Республикой Беларусь полуострова российским регионом и, скорее всего, окончательно обрубил бы контакты РБ с Западом.
Между тем, находясь под санкциями, А. Лукашенко лихорадочно ищет возможность вернуться к традиционной для Минска политике балансирования между Россией и Западом.
Между тем, в Кремле очень рассчитывают на то, что Александр Лукашенко все же приедет в аннексированный Крым.
«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем», — сказал 3 июля в эфире российского телеканала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Суздальцев: Лукашенко лихорадочно ищет возможность вернуться к политике балансирования между Россией и Западом
Вряд ли Лукашенко примет приглашение российской стороны и посетит Крым, считает эксперт.
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