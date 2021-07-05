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Суздальцев: Лукашенко лихорадочно ищет возможность вернуться к политике балансирования между Россией и Западом

05.07.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суздальцев: Лукашенко лихорадочно ищет возможность вернуться к политике балансирования между Россией и Западом
Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости
Приглашение Александра Лукашенко в Крым стало своего рода сенсаций на российском политическом поле. Такое мнение высказал в своем Телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев.

- Вчера о «будущем» визите белорусского руководителя на полуостров говорили в Государственной Думе. Отметим, что до настоящего момента официальный Минск не отреагировал на приглашение. Сам А. Лукашенко хранит молчание, - пишет эксперт. - На самом деле, вопрос о признании территориальной целостности России со стороны Беларуси носит принципиальный характер.

Игнорирование Минском возвращения Крыма в состав России ставит под вопрос всю антинатовскую и антиукраинскую риторику А. Лукашенко.

Более того, в России отмечают, что с августа 2020 года белорусское руководство не сделало решительных шагов в сторону интеграции с Россией, отделавшись незначительной по объему переадресацией части белорусского экспорта на российские порты.

Минск, как всегда, активно использует Москву, включая российские кредиты, но только обещает продвижения в сфере, к примеру, «дорожных карт».


Вчера о том, что «уже почти все готово» в сфере формализации экономической интеграции, говорил белорусский премьер Р. Головченко. Это не первое заявление на этот счет высших белорусских чиновников. А. Лукашенко по этому поводу, как всегда, отмалчивается.

Имеются большие сомнения в том, что А. Лукашенко примет приглашение российской стороны и посетит Крым. Визит означал бы признание Республикой Беларусь полуострова российским регионом и, скорее всего, окончательно обрубил бы контакты РБ с Западом.

Между тем, находясь под санкциями, А. Лукашенко лихорадочно ищет возможность вернуться к традиционной для Минска политике балансирования между Россией и Западом.


Между тем, в Кремле очень рассчитывают на то, что Александр Лукашенко все же приедет в аннексированный Крым.

«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем», — сказал 3 июля в эфире российского телеканала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Вряд ли Лукашенко примет приглашение российской стороны и посетит Крым, считает эксперт.
 
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